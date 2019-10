Longhi sul Derby d'Italia: vi dico i due giocatori decisivi

Settimana del Derby d’Italia, messaggi di sfida, tensione nell’aria e la consapevolezza che vincere questa partita rappresenta la svolta della stagione. Inter e Juventus si gioca non soltanto nei novanta minuti, ma anche alla vigilia. Si sprecano i pronostici e se c’è chi prova a pungere i rivali c’è anche chi prova ad analizzare il match in maniera lucida.

I registi – Fra questi c’è Bruno Longhi, che intervistato da Radio Sportiva ha provato ad anticipare chi potranno essere i giocatori-chiave del match dall’una e dall’altra parte. Queste le sue parole: “Sarà fondamentale l’interpretazione della partita di Miralem Pjanic da una parte e di Brozovic dall’altra. A centrocampo sono entrambe molto forti, forse i tre della Juventus hanno più esperienza ma i tre dell’Inter sono in grande forma”.

La storia di CR7 – Sarà un match importante anche per Cristiano Ronaldo, che se andasse a segno eguaglierebbe il record di Shevchenko con le prime tre partite di Serie A a San Siro con un gol realizzato. Ai tifosi che chiedono la coppia tutta argentina in attacco Longhi replica: “La coppia Higuain-Dybala ha segnato tanti gol prima dell’arrivo di Cristiano, ma per non fare giocare il portoghese bisogna che si ammali o che impazzisca improvvisamente. Dubbio fra i pali? Buffon sta meglio in questo momento. Gigi si sta comportando da fratello maggiore, non lo mette in difficoltà ma secondo me da più garanzie del polacco”.

Arbitraggio sotto la lente – Toccherà anche a Rocchi sfornare una grande prestazione, perché le chiacchiere sono già cominciate (vedasi l’attacco di Bonolis alla Juventus) e la speranza è che non ci siano strascichi polemici alla fine del match-scudetto di domenica sera a San Siro.

SPORTEVAI | 05-10-2019 11:25