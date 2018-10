Longo continua a essere fiducioso

Il Frosinone, nonostante abbia recuperato da un doppio svantaggio, non è riuscito a portare a casa un punto dalla trasferta di Torino, grazie a una prodezza dalla distanza di Berenguer.

Ai microfoni di Sky Sport, Moreno Longo ha commentato così la gara: “La partita si è messa su binari congeniali a loro dopo il gol di Rincon, noi l'avevamo preparata bene: loro erano condizionati dal non avere spazio e potevano farlo con un'azione da uno contro uno. Siamo andati vicini al pari nel primo tempo, poi nella ripresa se concedi l'ennesimo errore come abbiamo fatto è normale che tutto diventi più complicato”.

Sulla reazione dei suoi: “La squadra, nonostante il doppio svantaggio, è rimasta unita e non ha abbassato la testa e con grande determinazione è arrivato il pareggio, poi Berenguer ha fatto un gran gol che ci ha condannato”.

Sul futuro dopo questa sconfitta: “Le voci sono normali quando i risultati non arrivano, io oggi ho visto una squadra viva, che combatte e che sta crescendo. Io continuo a lavorare, non perdo fiducia perché non è nella mia indole, se poi arriverà un'altra comunicazione ne prenderò atto a malincuore. Non ho ancora sentito il presidente”.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 23:35