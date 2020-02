Longo deluso: "Problema di testa"

Visibilmente deluso, Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Dazn nel postpartita di Napoli-Torino: "Mentalmente siamo in difficoltà e si vede – ha dichiarato il tecnico granata -. Oggi la squadra aveva approcciato benissimo alla partita, nel primo tempo siamo stati sporchi a livello tecnico dopo la riconquista".

"Una volta preso il 2-0 abbiamo fatto di nuovo bene – ha aggiunto -, questo significa che quando non avevamo più nulla da perdere ricominciavamo a giocare, invece dobbiamo farlo anche nei momenti clou della partita, senza nascondersi e senza aver paura".

"Una vittoria poteva permetterci di invertire il trend subito e pensare a qualche altra cosa, ma ho tenuto tutti con i piedi per terra. La realtà è che siamo a cinque punti dalla zona retrocessione e dobbiamo combattere su ogni campo per portare via punti. Dovremo farci trovare pronti nelle partite che contano".

SPORTAL.IT | 29-02-2020 23:29