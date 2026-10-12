I baffi Seventy di Carlos Alcaraz e gli altri look spericolati, barba, platino e testa rasata
Il campione spagnolo, tra gli sportivi più cercati da sponsor e brand, ha esibito nel corso delle stagioni diversi versioni di sé dimostrando una certa attitudine al cambiamento
I baffi di Carlos Alacaraz per i tornei asiatici
Trasformista quanto basta, Carlos Alcaraz ha esibito un paio di baffi molto simili a quelli esibiti dai protagonisti delle serie degli anni Settanta e che sono comparsi, presto, anche sul volto del suo staff, in questo swing asiatico. Un segnale che pare sia scaturito da una scommessa che, a guardare i risultati, non sta premiando lo spagnolo il quale potrebbe approfittare dell'assenza di Jannik Sinner per recuperare qualche punto in più.
Con la barba in Giappone
Poco prima dei baffi Carlos aveva scelto la barba, curata e appena visibile sul suo volto ancora adolescenziale. A Tokyo, la sua immagine era abbinata a un capello lungo e fluente che fermava con un cerchietto old style per questioni di gioco. Una variante di quello chignon mostrato in precedenza e che lo ha premiato anche in campo con il ritorno alla vittoria.
Lo chignon della Laver Cup
Abbiamo visto Alcaraz anche con uno chignon nel corso della Laver Cup, che ha segnato il suo ritorno in grande stile sul campo dopo i mesi di stop, a seguito del problema riportato a Barcellona.
Versione "classica": Alcaraz senza barba e baffi e capelli con ciuffo
Da sempre, praticamente dagli esordi, lo abbiamo visto così. Capelli corti, ciuffo ribelle e un po' sbarazzino sulla fronte e l'aria sfrontata che abbiamo imparato a conoscere. L'immagine che ha adottato di fatto fino allo stop.
Il biondo da bad boy di Alcaraz
In passato, per ben due volte, ha scelto anche il biondo platino per la sua capigliatura. Bicolor e total per la chioma quasi rasata, così si presentava Alcaraz anche nel 2025.