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I baffi Seventy di Carlos Alcaraz e gli altri look spericolati, barba, platino e testa rasata

Il campione spagnolo, tra gli sportivi più cercati da sponsor e brand, ha esibito nel corso delle stagioni diversi versioni di sé dimostrando una certa attitudine al cambiamento

2 min di lettura

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’ultima versione di Carlitos sembra non essere abbinata a successi sul campo da tennis, ma Alcaraz non desiste per ora e continua a cambiare aspetto giocando con il proprio aspetto

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I baffi di Carlos Alacaraz per i tornei asiatici

Trasformista quanto basta, Carlos Alcaraz ha esibito un paio di baffi molto simili a quelli esibiti dai protagonisti delle serie degli anni Settanta e che sono comparsi, presto, anche sul volto del suo staff, in questo swing asiatico. Un segnale che pare sia scaturito da una scommessa che, a guardare i risultati, non sta premiando lo spagnolo il quale potrebbe approfittare dell'assenza di Jannik Sinner per recuperare qualche punto in più.

I baffi di Carlos Alacaraz per i tornei asiatici ANSA

Con la barba in Giappone

Poco prima dei baffi Carlos aveva scelto la barba, curata e appena visibile sul suo volto ancora adolescenziale. A Tokyo, la sua immagine era abbinata a un capello lungo e fluente che fermava con un cerchietto old style per questioni di gioco. Una variante di quello chignon mostrato in precedenza e che lo ha premiato anche in campo con il ritorno alla vittoria.

Con la barba in Giappone ANSA

Lo chignon della Laver Cup

Abbiamo visto Alcaraz anche con uno chignon nel corso della Laver Cup, che ha segnato il suo ritorno in grande stile sul campo dopo i mesi di stop, a seguito del problema riportato a Barcellona.

Lo chignon della Laver Cup Getty Images

Versione "classica": Alcaraz senza barba e baffi e capelli con ciuffo

Da sempre, praticamente dagli esordi, lo abbiamo visto così. Capelli corti, ciuffo ribelle e un po' sbarazzino sulla fronte e l'aria sfrontata che abbiamo imparato a conoscere. L'immagine che ha adottato di fatto fino allo stop.

Versione "classica": Alcaraz senza barba e baffi e capelli con ciuffo ANSA

Il biondo da bad boy di Alcaraz

In passato, per ben due volte, ha scelto anche il biondo platino per la sua capigliatura. Bicolor e total per la chioma quasi rasata, così si presentava Alcaraz anche nel 2025.

Il biondo da bad boy di Alcaraz Getty Images
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