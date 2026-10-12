Poco prima dei baffi Carlos aveva scelto la barba, curata e appena visibile sul suo volto ancora adolescenziale. A Tokyo, la sua immagine era abbinata a un capello lungo e fluente che fermava con un cerchietto old style per questioni di gioco. Una variante di quello chignon mostrato in precedenza e che lo ha premiato anche in campo con il ritorno alla vittoria.

ANSA