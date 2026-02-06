Ciclone Lookman al debutto con l’Atletico Madrid, Simeone incredulo

Lookman si è presentato con un gol e un assist ai tifosi dell'Atletico Madrid, nel 5-0 al Betis in Copa del Re. Simeone già se lo coccola

Ademola Lookman si è presentato alla sua maniera ai tifosi dell’Atletico Madrid, nel 5-0 dei colchoneros al Betis Siviglia in Copa del Re. Un gol e un assist per l’ex attaccante dell’Atalanta, che si è meritato i complimenti di Diego Simeone nel post-partita.

Lookman già brilla all’Atletico

È cambiato l’ambiente, lo scenario, ma non è cambiato lui. Niente affatto. Ademola Lookman alla prima con la maglia dell’Atletico Madrid ha subito incantato: un gol e un assist nel 5-0 dei colchoneros al Betis Siviglia, nei quarti di Copa del Re.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A La Cartuja, l’Atletico e l’ex attaccante dell’Atalanta hanno indossato l’abito buono, tirando fuori il meglio. Una prestazione impeccabile, di squadra e individuale che lascia ben sperare dopo un gennaio titubante e una prima parte di stagione, quella di Lookman, vissuta un po’ da separato in casa, un po’ da comprimario.

Lookman solista perfetto nell’orchestra di Simeone

Simeone ha subito puntato su Lookman, schierandolo nel 4-3-3 di partenza assieme a Griezmann. E l’ex atalantino si è subito sentito a suo agio, in un’orchestra perfetta, che ha avuto in Koke il maestro, in Barrios e Baena ottimi musicanti e in Lookman e Griezmann, schierato da falso nueve, formidabili bocche di fuoco.

Per il Betis non c’è stato scampo. Il primo gol è arrivato sugli sviluppi di un corner: cross di Koke e inzuccata di Hancko. Poi è entrato in scena Lookman, che ha dato all’Atletico la profondità che mancava, apparendo come una costante minaccia per la balbettante difesa del Betis. Le prime due chance le ha sprecate, calciando male sull’invito di Baena, e poi, assistito da Hancko, concludendo sopra la traversa. Alla terza occasione avuta, al 37’, il nigeriano ha triplicato i conti dopo il raddoppio innescato dallo sprint di Ruggeri sulla sinistra, per l’assist a Giuliano.

Lookman ha segnato alla sua maniera: accentrandosi, superando Deossa e Llorente, trovando lo spazio giusto per battere a rete. Nella ripresa l’Atletico ha amministrato l’ampio vantaggio, il Betis ha sprecato un paio di occasioni per accorciare le distanze e Lookman ha continuato a dare sfoggio della sua qualità servendo a Griezmann il pallone del 4-0. Nel finale Almada ha completato l’opera, ma il grosso era già stato fatto.

Simeone si coccola Lookman

A fine partita, Diego Simeone ha parlato in sala stampa, complimentandosi con la sua squadra, inviando parole dolci a Lookman: “Le sue qualità parlano da sole, è un giocatore diverso dagli altri che abbiamo in rosa, uno specialista nelle situazioni uno contro uno. Ci permette di farlo giocare in diverse posizioni”, ha detto l’allenatore argentino.

Un approccio devastante quello di Lookman, arrivato a Madrid da pochi giorni, ma già calato nella nuova dimensione: “Ha avuto un impatto molto positivo sul gioco della squadra. Ora speriamo di poterlo aiutare a diventare un giocatore ancora migliore. E lui, sono sicuro, ci aiuterà a migliorare la nostra squadra”.