Lookman beffato…da Sorloth: delusione Atletico Madrid, la Real Sociedad si prende la Copa del Rey ai rigori

Niente primo trofeo con la maglia dell'Atletico Madrid per Lookman, in gol ma tradito dagli altri attaccanti Colchoneros, che hanno fallito i loro rigori nella lotteria finale e consegnato la Copa del Rey alla Real Sociedad

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Termina nella maniera più beffarda la finale di Copa del Rey per l’Atletico Madrid, che dopo aver centrato un palo nei tempi supplementari è stato tradito dai suoi bomber ai rigori contro la Real Sociedad. Una delusione pesante per Ademola Lookman, in gol anche nell’atto conclusivo e autentico trascinatore dei Colchoneros nella competizione.

Gol da record della Real Sociedad, poi il pari di Lookman

Sono bastati 14’ alla finale di Copa del Rey per entrare nel vivo. Immediata infatti la doccia gelata per l’Atletico Madrid, che non ha praticamente nemmeno avuto il tempo di realizzare che il match era iniziato. Merito di Ander Barrenetxea, che alla prima azione dell’incontro è bravissimo a intercettare un cross e battere Musso di testa. Il vantaggio della Real Sociedad dura però meno di 20’.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A riportare il risultato in parità infatti ci pensa l’ormai solito Lookman, che nonostante sia arrivato nella capitale spagnola da pochi mesi si è già abituato a segnare gol pesanti, soprattutto nelle coppe, dove grazie a una bella girata su assist di Antoine Griezmann ha trovato la quinta rete in dieci presenze tra Copa del Rey e Champions League. Allo scadere della prima frazione è protagonista un altro ex Atalanta, questa volta però in negativo per l’Atletico. Un’uscita completamente sbagliata di Musso concede infatti un rigore che viene trasformato a Oyarzabal, che riporta in vantaggio la Real Sociedad proprio prima di entrare negli spogliatoi.

Non bastano i 90’ e l’Atletico si fa battere ai rigori

Sotto di un gol l’Atletico va all’attacco provando a far valere il proprio maggior tasso tecnico. Nonostante la sostituzione, un po’ a sorpresa dato che fino a quel momento era stato il migliore dei suoi, di Lookman nel finale i Colchoneros trovano finalmente il pari con Julian Alvarez, a segno col sinistro dopo un bellissimo controllo di tacco. Sul finire dell’incontro l’Atletico avrebbe anche la palla della vittoria, ma Baena sciupa malamente un assist al bacio di Marcos Llorente.

Dopo i tempi supplementari in cui la Real Sociedad si vede dire no da un eroico Musso e Alvarez sbatte sul palo si giunge dunque ai rigori. Rigori che partono nel peggiore dei modi per la squadra di Madrid, che fallisce i primi due con i propri due bomber Sorloth e Alvaraz, che rendono inutile la parata di Musso su Oskarsson. I baschi vincono dunque a sorpresa la quarta Copa del Rey della loro storia.

Lookman goleador beffato

Niente primo trofeo con l’Atletico dunque per Lookman, autentico protagonista di questa Copa del Rey. Dal suo arrivo infatti l’ex attaccante dell’Atalanta ha realizzato la bellezza di tre gol e due assist in quattro presenze nella competizione, risultando decisivo – come in Champions – anche contro il Barcellona in semifinale. Una chance per conquistare un titolo Ademola però ancora ce l’ha, anche se non sarà affatto semplice. L’Atletico è infatti approdato in semifinale contro l’Arsenal in Champions League, dove punta al bersaglio grosso, dopo che nella sua storia ha perso tre finali su tre, due delle quali sotto la gestione del Cholo Simeone.