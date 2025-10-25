Lookman, la crisi continua: l’Atalanta di Juric ha un problema enorme. Vardy: miracolo pure con la Cremonese?

Il nigeriano è tornato stabilmente titolare nella Dea, che con lui in campo però non riesce a vincere. Dopo il primo gol dell’inglese i grigiorossi sognano un posto in Europa

La crisi di Ademola Lookman è proseguita anche in casa della Cremonese: l’attaccante nigeriano ha ripreso ormai il posto da titolare nell’Atalanta, che con lui in campo ha però smesso di vincere. I grigiorossi, invece, sognano dopo il primo gol di Jamie Vardy: dopo il miracolo col Leicester l’attaccante porterà la Cremo in Europa?

Continua la crisi di Lookman

Dov’è finito il vero Ademola Lookman? La lite con la dirigenza dell’Atalanta è ormai alle spalle, ma la crisi dell’attaccante nigeriano prosegue: anche contro la Cremonese il nigeriano non è riuscito a incidere, anzi ha commesso diversi errori banali che lo hanno fatto innervosire. E la partita di Lookman ha ovviamente accentuato la tendenza emersa nelle ultime gare dell’Atalanta nel non riuscire a capitalizzare la mole di gioco prodotta.

L’Atalanta non vince con Lookman in campo

C’è un dato, però, ancora più preoccupante per Lookman e, di riflesso, per Ivan Juric. Quando il nigeriano è in campo, infatti, l’Atalanta non vince più: l’attaccante era rientrato nella vittoria per 3-0 di Torino, entrando in campo solo nei 3’ finali, a gara praticamente decisa. In panchina contro la Juventus, Lookman ha giocato da titolare contro il Bruges, lasciando però il campo sull’1-0 per i belgi, poi ribaltato dai gol di Pasalic e Samardzic. Sono poi seguite altre 4 partite disputate tutte da titolare: contro Como, Lazio, Slavia Praga e stasera Cremonese, però, la Dea ha raccolto solo pareggi, segnando appena 2 gol.

Vardy, un miracolo anche con la Cremonese?

Se Lookman fa soffrire l’Atalanta, Jamie Vardy rappresenta l’uomo dei sogni della Cremonese. Contro l’Atalanta il 38enne bomber inglese ha trovato la sua prima rete in serie A e in Italia, – dopo i 145 segnati in Premier League – portando momentaneamente in vantaggio i grigiorossi, poi raggiunti da un gran gol di Brescianini. Vardy ha aiutato la Cremonese a conquistare l’11° punto in campionato, la squadra di Davide Nicola chiude la colonna sinistra della classifica, al 10° posto, ma la bella notizia per i lombardi è che il 6° posto, quello che vale la qualificazione alla Conference League, oggi dista solo 2 lunghezze. Dopo aver vinto la Premier col Leicester, Vardy potrebbe essersi messo in testa di portare la Cremo in Europa: sarà l’ultimo miracolo della sua carriera?