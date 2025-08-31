Lookman, Donnarumma, Dovbyk, Vlahovic e quelli che aspettano: tutto in meno di 48 ore

Quattro personaggi e un destino ancora in bilico con la chiusura del calciomercato prevista domani. I casi più spinosi da risolvere e da seguire

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Quanto manca alla fine del calciomercato? Per gli allenatori è sempre troppo, per qualche calciatore troppo poco. Non sono bastati 3 mesi abbondanti per risolvere dei casi spinosi che ora dovranno essere sbrogliati in meno di 48 ore. Sono minuti di attesa, passione e speranza per i vari Lookman, Donnarumma, Dovbyk e Vlahovic. I loro club di appartenenza li hanno messi alla porta per motivi diversi: serve una soluzione che possa consentire loro di giocare ancora.

L’Inter è sparita: che fine farà Lookman?

Quattro personaggi in cerca non di autore ma di maglia. Partiamo da Ademola Lookman, il quale in questa situazione ci si è messo da solo. L’attaccante nigeriano voleva andare all’Inter, la storia ormai la conosciamo. L’Atalanta preferiva venderlo all’estero e comunque ne faceva una valutazione distante dalla proposta materializzata dai nerazzurri di Milano. Oggi Marotta sul giocatore non c’è più. Lo spiraglio si può riaprire? Quasi impossibile, meglio guardare all’estero, dunque. Anche perché una riappacificazione è improbabile ora come ora.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donnarumma messo alla porta dal Psg

Il titolo è volutamente fuorviante. La porta è l’habitat naturale di Gigio Donnarumma ma quella che gli ha indicato Luis Enrique non è quella contenuta tra pali e traverse, bensì quella d’uscita. Strano ma vero: uno dei portieri più forti in circolazione non è benvoluto al Psg. Il Manchester City potrebbe togliere il numero 1 azzurro dall’imbarazzo. Ci sperano tutti ma va trovata la quadra in fretta. Anche perché i transalpini con Chevalier hanno fatto un investimento e indietro non tornano più.

Dovbyk e Gimenez, destini non più incrociati

Gian Piero Gasperini è un allenatore assai diretto. Non usa mai giri di parole per far capire il proprio pensiero e stato d’animo. Artem Dovbyk non è il suo centravanti ideale e allora Frederic Massara deve trovargli una sistemazione. Questa è una situazione complicata, perché la Roma dovrebbe andare poi a sostituire l’ucraino, non potendo rimanere con il solo Ferguson. Da qui era nata l’idea di uno scambio con Gimenez che non ha però preso piede. Occhio: il 28enne ex Girona sogna di approdare al Milan. Per cui la pista va seguita, a prescindere da ciò che accadrà al messicano.

Vlahovic ha deciso: Kolo o non Kolo

Finiamo con un caso che forse non è più un caso. C’è rassegnazione attorno a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha deciso di rimanere alla Juventus, a prescindere da ciò che accadrà al reparto offensivo della Vecchia Signora. Per intenderci: anche se arrivasse Kolo Muani, il 25enne di Belgrado non sloggerebbe. Lo ha capito anche Damien Comolli che ha metabolizzato l’addio a parametro zero nel 2026 del calciatore. A meno che non si finisca tra qualche settimana a parlare di rinnovo: sarebbe davvero clamoroso.