Lookman e Donnarumma, finisce male con Atalanta e PSG: dove vanno i due gioielli del mercato? Novità e scenari

Giornata rovente sul fronte mercato. La Dea continua la guerra col nigeriano e valuta il clamoroso sgambetto all'Inter. Tra Gigio e il Psg finisce nel peggiore dei modi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Giornata rovente sul fronte mercato. Con novità clamorose sul futuro di Lookman e Donnarumma. Se per il nigeriano l’Atalanta pensa allo sgambetto ai danni dell’Inter facendo rientrare in corsa il Napoli, il caso del capitano della Nazionale, scaricato dal Psg e da Luis Enrique, rischia addirittura di finire in tribunale, come annunciato dall’agente del portiere.

Lookman, ora l’Inter rischia la beffa: irrompe il Napoli

L’Atalanta è sempre più indispettita dal comportamento dell’attaccante, che attualmente si sta allenando da solo a Londra. Vi abbiamo raccontato che nei prossimi giorni i suoi agenti sono attesi in Italia per provare ad ammorbidire la posizione della Dea, che pensa addirittura a un clamoroso sgambetto ai danni dell’Inter, ferma all’offerta di 42 milioni di euro più di 3 di bonus.

Già, il Corriere di Bergamo riferisce che il club orobico sta pensando di favorire l’inserimento in extremis del Napoli, alla ricerca di un’alternativa a Noa Lang sulla sinistra e comunque a caccia di un rinforzo dopo la partenza di Raspadori. C’è da capire se Lookman terrà fede all’impegno assunto con l’Inter, ma De Laurentiis dispone di argomenti interessanti e soprattutto liquidità per ribaltare lo scenario.

Donnarumma, botta e risposta al vetriolo con Luis Enrique

Nella conferenza stampa della vigilia della Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham, che si disputerà tra una manciata di ore a Udine, Luis Enrique si è di fatto assunto la responsabilità della decisione di far fuori Donnarumma, escluso dalla lista dei convocati per il match che mette in palio il primo trofeo stagionale.

Si chiude nel peggiore dei modi l’avventura di Gigio sulle sponde della Senna. E pensare che le sue parate sono risultate decisive per lo storico trionfo dei parigini in Champions League. La replica del portierone italiano non si è fatta attendere ed è arrivata via social. “Sono amareggiato e deluso. Qualcuno ha deciso di farmi fuori” ha scritto su Instagram annunciando l’addio al club transalpino.

E ora l’agente di Gigio minaccia il Psg

Ai microfoni di Sky Sport ha poi parlato Enzo Raiola, agente di Donnarumma. Il procuratore è furioso e minaccia battaglia: “Quanto successo negli ultimi giorni è qualcosa di inaspettato, una grave mancanza di rispetto. Vedremo coi legali come muoverci”. Raiola ricostruisce le tappe della rottura.

“Gigio aveva accettato anche delle condizioni al ribasso, fino a Los Angeles parlavamo di rinnovo, poi quando sono cambiate le carte in tavola abbiamo fermato tutto. La scelta di non rinnovare è stata presa durante il Mondiale per il Club”. Il futuro del numero uno di Castellammare di Stabia potrebbe essere in Premier: Chelsea, Manchester United e Manchester City sono pronti a contenderselo.