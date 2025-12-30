Atalanta, Lookman rompe il silenzio su Gasperini dopo le liti e l’addio: la verità sull'interesse dell'Inter

Dopo un'estate movimentata, l'attaccante nigeriano, attualmente protagonista con la sua Nigeria in Coppa d'Africa, dice la verità sull'Inter e sull'attuale tecnico della Roma

Tra Lookman e Gasperini non è sempre stato tutto rose e fiori. Rigori sbagliati, incomprensioni e frizioni hanno scandito una convivenza complicata all’Atalanta. Una storia che, però, oggi può dirsi definitivamente alle spalle, con le ruggini del passato ormai archiviate. A riaprire il capitolo è stato lo stesso attaccante nigeriano, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, che in una recente intervista ha riavvolto il nastro dell’esperienza in nerazzurro spendendo parole al miele per l’attuale tecnico della Roma. Non solo il rapporto con Gasp, ma l’intervista è stata anche l’occasione per tornare sulla frattura con il club bergamasco emersa nel corso dell’estate, poi risanata, e sui tanti rumor di mercato che hanno accompagnato il suo nome negli ultimi mesi.

Lookman su Gasp: “Siamo due vincenti”

Le parole di Lookman al canale egiziano OnSport sanno di pace fatta. L’attaccante nigeriano ha lasciato intendere come non vi siano più strascichi o rancori nei confronti di Gasperini, nonostante gli screzi che avevano segnato il loro rapporto ai tempi dell’Atalanta. “Non c’è niente da perdonare, quello che è successo è successo – ha spiegato – e quanto è stato detto è stato detto. Oggi è un altro giorno, non vivo nel passato”.

Il nigeriano si è soffermato anche sui metodi di lavoro dell’ex tecnico bergamasco, riconoscendone il valore al di là delle divergenze: “Ognuno ha i propri metodi e le proprie ideologie e puoi prendere queste filosofie insieme. Tutti sono diversi, sia negli allenamenti sia nella gestione del gruppo, ma ognuno ha le proprie qualità”.

Proseguendo:“Penso sia un allenatore molto particolare nel rapporto con i suoi calciatori. Pretendeva un certo tipo di rendimento, voleva vincere. È un vincente. Ma lo sono anche io: in questo senso avevamo lo stesso obiettivo. Tutti vogliono vincere”. Ora Gasp è alla Roma: “Ognuno prende le proprie decisioni in base alle proprie ambizioni. Per lui si apre un nuovo capitolo, dove può vincere qualcosa. Gli auguro il meglio”.

Gli screzi con il club bergamasco: “Concentrato sul lavoro”

Al di là del rapporto con Gasperini, l’estate di Lookman all’Atalanta è stata tutt’altro che semplice. Un vero e proprio caso, poi rientrato, con le parti che sono riuscite a chiarire e a ricomporre una frattura che sembrava profonda. L’interesse dell’Inter, il muro alzato dal club bergamasco, alcuni allenamenti saltati e il successivo reintegro graduale in gruppo sotto la gestione Juric, non senza qualche frizione anche con il nuovo tecnico.

Sulla vicenda, però, Lookman ha scelto un profilo basso, evitando polemiche e guardando avanti: “Penso siano successe molte cose, ma ora il focus è tornare in forma, al massimo. Sto cercando di migliorare ogni giorno, ed è questa la cosa più importante”. Alla domanda se covasse ancora rabbia per quanto accaduto, la risposta è stata netta: “No. Sto vivendo il momento e cerco di rendere al meglio delle mie possibilità”.

Sul futuro: “Spero sia grande e splendente”

Archiviato il passato e fatto un passaggio sul presente, con le dichiarazioni legate alla Coppa d’Africa dove Lookman sta trascinando la sua Nigeria, resta da aprire il capitolo futuro. Un futuro che, al netto di quanto accaduto negli ultimi mesi, potrebbe anche allontanarlo da Bergamo già nella sessione di gennaio.

Per l’Atalanta servirà un’offerta importante, ma allo stesso tempo tenendo conto anche del contratto in scadenza nel 2027. È vero che con l’arrivo di Palladino il nigeriano è sembrato nuovamente coinvolto nel progetto, ma le dinamiche di mercato potrebbero metterlo di fronte a nuove scelte. Sullo sfondo resta vivo l’interesse del Galatasaray, mentre da monitorare ci sono anche alcune situazioni legate alla Premier.

Intanto Lookman guarda avanti con fiducia: “Spero che il futuro sia grande e splendente. Sono positivo e penso in modo positivo alle cose. Credo di avere un grande futuro davanti a me. Puoi pensare a ciò che sta per arrivare, ma l’importante è l’adesso e come posso essere la migliore versione di me stesso in questo momento”.

