Lookman, il giallo della profezia e il gol salva Nigeria che fa tremare l'Atalanta: Fenerbahce all'assalto

Ademola risolve la sfida con la Tanzania e smentisce la profezia di un religioso che aveva consigliato al ct delle Super Eagles di non schierarlo. Tifosi turchi in estasi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sulla vittoria all’esordio in Coppa d’Africa è impressa la firma di Ademola Lookman. Suo il gol – e che gol – grazie al quale la Nigeria ha battuto 2-1 la Tanzania. Ciò che non tutti sanno, però, è che per l’mvp del match la vittoria è stata doppia. Sì, perché l’attaccante dell’Atalanta si è rivelato più forte della profezia del leader della Chiesa spirituale evangelica del suo Paese.

Lookman salva la Nigeria: il giallo della profezia

Fallita la qualificazione ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, la Nigeria punta tutto sulla Coppa d’Africa che ha preso il via in Marocco. Ma l’esordio non è stato affatto facile per le Super Eagles, che hanno superato a fatica la non proprio irresistibile Tanzania nella prima uscita del Gruppo C, di cui fanno parte anche Tunisia e Uganda.

Dopo i gol di Ajayi e M’Mombwa, al 52′ Lookman ha risolto la sfida con una perla della sue: dribbling di tacco per saltare un avversario appena fuori dell’area di rigore e sassata a incrociare che ha messo fuori causa il portiere della Tanzania. Al termine del match i tifosi nigeriani si sono riversati sul web riprendendo la profezia sul giocatore di un religioso che ha molto seguito sui social in patria.

L’attaccante dell’Atalanta smentisce il religioso

A quanto pare, alla vigilia della Coppa d’Africa il leader della Chiesa spirituale evangelica nigeriana, Babatunde Elijah Ayodele aveva messo in guardia il ct Eric Chelle sull’impiego di Lookman. Già, secondo il religioso l’attaccante dell’Atalanta avrebbe portato sfortuna alla nazionale, finendo per oscurare Osimhen, a cui è stato annullato un gol nel corso della sfida con la Tanzania.

Beh, il campo ha detto tutt’altro. Destino ha voluto che fosse proprio Ademola a regalare i primi tre punti nella rassegna alla sua selezione.

La Dea trema: Fenerbahce all’assalto

La stranezza è che a gioire per il gol di Lookman in Coppa non sono stati i tifosi dell’Atalanta, ma quelli del Fenerbahce. Proprio così: non si contano i post dei sostenitori dell’ex squadra di Mourinho dedicati al 28enne nato a Londra. Il motivo è legato al mercato: da tempo il club di Istanbul è sulle tracce del calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2027 e che in estate ha dato vita a un lungo braccio di ferro con la Dea per forzare – invano – il suo trasferimento all’Inter.

Dopo il sigillo con la Tanzania, il popolo gialloblù è uscito allo scoperto e chiede alla società di rompere gli indugi e provare il doppio colpo Lookman-Sorloth per spezzare l’egemonia del Galatasaray di Osimhen.