Lookman infiamma il mercato: il Napoli all’assalto a una condizione, le sirene turche e la posizione dell’Atalanta

L'attaccante nigeriano potrebbe tornare al centro del mercato negli ultimi giorni della sessione invernale: tutti i possibili scenari e l'alternativa dei partenopei

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La finestra invernale di mercato entra nel vivo: mancano pochi giorni al gong e tra le squadre che hanno necessità di intervenire c’è un Napoli in piena emergenza. Gli addii di Lucca e Lang, quelli imminenti di Marianucci e Ambrosino e un’infermeria ormai stabilmente in overbooking non possono essere certo compensati dall’innesto del solo Giovane. Lì davanti serve altro: il ritorno di Lukaku potrebbe spingere gli azzurri a fare all in su Lookman, ma a una sola condizione. Sull’attaccante dell’Atalanta, reduce dalla Coppa d’Africa, si registra – però – anche il forte interesse dei club turchi.

Napoli, il piano per Lookman

Di recente il ds Manna è uscito allo scoperto confessando ciò che è sotto gli occhi di tutti: a un anno dall’addio della stella Kvaratskhelia, il Napoli non è riuscito a sostituirlo con un calciatore all’altezza del suo talento. E, allora, è proprio in quello spicchio di campo che i partenopei potrebbero intervenire dopo aver sistemato – si spera – la fascia destra con il talentuoso brasiliano Giovane prelevato dal Verona e subito chiamato in causa da Conte nella disfatta dello Stadium senza aver sostenuto neppure un allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.

Lookman è un calciatore che piace da sempre al Napoli, bloccato da quel mercato a saldo zero che rischia di rivelarsi un ostacolo insormontabile per la buona riuscita dell’operazione. Tutto ruota intorno alla formula da prospettare all’Atalanta, che in estate ha già rifiutato 42 milioni di euro più 3 di bonus dall’Inter. Non sono possibili investimenti ingenti: si può spendere solo quanto si è incassato dalle cessioni ed è il motivo per cui, secondo quanto rivelato da ‘Il Mattino’, serve trovare la quadra. Che è quella del prestito oneroso con diritto od obbligo di riscatto.

L’assalto a una condizione e l’alternativa

Ma l’affare Lookman è legato soprattutto alla prossima e ultima sfida della fase campionato di Champions League contro il Chelsea. Il Napoli, al momento fuori dall’Europa, è obbligato a far sua la decisiva partita del Maradona per sperare di rientrare nella zona playoff.

Garantirsi la doppia sfida che porta agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie spingerebbe la società a piazzare un grande colpo, che altrimenti virerebbe su una soluzione low cost. Il riferimento è al ritorno di Lorenzo Insigne, che aspetta solo una chiamata dopo essere stato sedotto e abbandonato dalla Lazio.

La sirene turche e la posizione dell’Atalanta

Il Fenerbahce sperava di piazzare En-Nesyri alla Juventus per poi fiondarsi su Lookman, ma la trattativa è saltata proprio quando ormai sembrava in dirittura d’arrivo. In Turchia, però, sono sicuri che i gialloblù di Istanbul torneranno alla carica per Ademola, per cui s’è mosso anche Osimhen. Proprio così: l’ex centravanti del Napoli ha dichiarato nei giorni scorsi di essere al lavoro col Galatasaray con l’obiettivo di spingere il club a puntare sul connazionale.

L’arrivo di Noa Lang, però, dovrebbe tagliar fuori i giallorossi. L’Atalanta, che già si è cautelata con l’ingaggio di Raspadori dall’Atletico Madrid, sta vendendo Maldini alla Lazio e non ha urgenza di privarsi della sua freccia, che, di ritorno dalla Coppa d’Africa, è stato impiegato solamente 25’ con l’Athletic Bilbao e 13’ col Parma. Considerando il contratto in scadenza nel 2027, la Dea non potrà rivendicare i 50 milioni chiesti in estate all’Inter, ma non apre a chissà quali sconti. Pur portando tutti gli indizi all’addio, non è detto che il divorzio si consumi già nei prossimi giorni. A meno che non arrivi un’offerta di quelle irrinunciabili.