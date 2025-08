Lookman, l'ultimo sgarbo all'Atalanta e la strategia di Marotta: l'Inter crede ancora nel super colpo

Continua il muro contro muro tra l'attaccante nigeriano, che vuole fortemente trasferirsi ai nerazzurri di Milano, e la Dea: l'ennesimo segnale della volontà di lasciare Bergamo.

La telenovela Lookman continua, ma l’Inter spera in un lieto fine. L’Atalanta prende tempo in attesa di un rilancio per l’attaccante nigeriano da parte del club presieduto da Marotta ed è una scelta che potrebbe pagare perché per sbloccare l’impasse l’offerta di 42 milioni più 3 di bonus, formalizzata, potrebbe essere riformulata con un ritocco verso l’alto delle cifre. Di certo, se entro dieci giorni non dovessero registrarsi novità, arriverà il momento della verità.

Lookman-Atalanta è rottura totale: non si è allenato

Prima di virare su un altro profilo, l’Inter attende un’apertura da parte dell’Atalanta per chiudere la trattativa: se la Dea acconsentirà a cedere Lookman in Italia, come ora non sembra disposta a fare, stando alle parole di Luca Percassi, le parti si verranno incontro. Non è ancora tempo di dentro o fuori. Intanto, Lookman manifesta ormai dichiaratamente la sua voglia di Inter. Sui social ha dapprima eliminato le sue foto con la maglia dell’Atalanta, poi ha reso nota la sua delusione con un lungo post su Instagram e ieri pomeriggio non si è presentato all’allenamento.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non sono rimasti a guardare i tifosi atalantini che all’esterno del centro sportivo di Zingonia hanno affisso da due giorni uno striscione che recita: “Adesso basta. Procuratori indegni e giocatori ingrati, rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato”. Proprio sui social non sono mancati messaggi polemici da parte di chi lo reputa ingrato e critici nei confronti dei modi scelti da Lookman per manifestare la sua volontà di essere ceduto.

Lookman, l’Inter prepara una nuova offerta all’Atalanta

Lookman vuole completare il tridente dell’Inter con Thuram e Lautaro. Non ha nessuna paura di contendere una maglia da titolare a Bonny e Pio Esposito. Ha detto no a Napoli e a Atletico Madrid. Ha un accordo con l’Inter sulla base di 4,5 milioni netti l’anno fino al 2030. Il 17 luglio, per lui, la stessa Inter ha presentato una prima offerta all’Atalanta sulla base di 40 milioni di euro, ma non è bastato per far scattare il semaforo verde. Il 29 luglio, dopo l’incontro in Lega tra il presidente dell’Inter Marotta e l’amministratore delegato della Dea Percassi, è stata rifiutata una seconda proposta sulla base di 45 milioni bonus compresi. Ora si attende una nuova mossa dell’Inter per sbloccare definitivamente l’affare.

Inter, Nkunku alternativa a Lookman

L’Inter è pronta ad avvicinarsi ai 50 milioni di euro bonus compresi per soddisfare le richieste dell’Atalanta. Se non dovessero bastare per convincere la Dea a cederlo in Italia non resterebbe che virare su un altro obiettivo: Christopher Nkunku, punta esterna del Chelsea. Il problema sarebbe principalmente l’ingaggio: Nkunku guadagna 6,5 milioni netti l’anno e ha un contratto fino al 2029. Al momento, però, la priorità resta Lookman.