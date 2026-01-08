Lookman, Koopmeiners, Frattesi, Loftus-Cheek: perché la Serie A è diventata il supermarket della Turchia

Osimhen, 75 milioni. Guendouzi, 30. I club turchi, dal Galatasaray al Fenerbahce, fanno shopping in Italia. E non badano a spese. La Serie A è diventata il supermarket delle squadre di Super Lig, che puntano a imporsi anche in Europa. In questo scoppiettante mese di gennaio sono previsti nuovi affari sull’asse Roma-Ankara. Anzi, Istanbul. Lookman, Koopmeiners, Frattesi, Loftus-Cheek: che cosa può ancora succedere.
- L'improvviso boom del calcio turco
- Da Guendouzi a Frattesi: la Serie A è un supermarket
- Il piano per Lookman. E piace anche Koopmeiners
L’improvviso boom del calcio turco
Negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio boom del calcio turco. Se un tempo si cercavano soprattutto calciatori a fine carriera, ora la musica è decisamente cambiata. E lo certifica il colpo Osimhen messo a segno in estate dal Galatasaray, che ha staccato un assegno da 75 milioni di euro al Napoli per assicurarsi i gol del centravanti nigeriano. Nessuno in Europa, ma neppure nella ricchissima Arabia Saudita, è riuscito a pareggiare l’offerta del club campione di Turchia.
La svolta, che riguarda anche altre società di punta come Fenerbahce e Besiktas, si è avuta di recente, grazie alla nuova strategia politica (acchiappa-consensi) varata da Erdogan e alle sponsorizzazioni milionarie, capaci di contribuire al finanziamento di colpi inimmaginabili e nello stesso tempo di sopperire ad altre lacune, come quelle dei diritti televisivi o degli introiti dalle competizioni internazionali che, invece, foraggiano le corazzate dei top 5 club del Vecchio Continente.
Da Guendouzi a Frattesi: la Serie A è un supermarket
Con estremo e pubblico disappunto, Maurizio Sarri è stato costretto a digerire la notizia della partenza di Guendouzi, comprato dal Fenerbahce – ex squadra di Mourinho – per circa 30 milioni. Del resto, come rifiutare cifre simili? È solo l’antipasto di ciò che può succedere nel corso di questa rovente sessione invernale di calciomercato.
Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas: sono tutti a caccia dei calciatori che militano nel nostro campionato. E poco importa che sia il mese dei saldi: i soldi ci sono. Frattesi spera ancora in un sussulto della Juventus, ma intanto la squadra di Osimhen e Icardi è lì in agguato, pronto a concedergli la chance di giocarsi i Mondiali con l’Italia. E stesso discorso vale anche per Loftus-Cheek, che il Besiktas può soffiare proprio a Sarri con un’offerta da 10 milioni di euri.
Il piano per Lookman. E piace anche Koopmeiners
Definito l’acquisto di Guendouzi, il Fenerbahce si prepara a sferrare l’assalto definitivo a Lookman, che sta incantando in Coppa d’Africa con la Nigeria. È l’attaccante dell’Atalanta la stella su cui puntare per lanciare la sfida ai rivali di sempre del Galatasaray. Il derby di Istanbul infiamma il mercato. Una prima offerta dei gialloblù è già stata respinta dalla Dea: prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30. Presto ne arriverà un’altra più consistente: questa volta i Percassi vacilleranno oppure non arretreranno di un centimetro come già successo in estate con l’Inter?
Secondo le ultime indiscrezioni, i bergamaschi potrebbero dare l’eventuale via libera alla cessione dell’ex Pallone d’oro africano solamente dopo il 28 gennaio, quando sarà calato il sipario sulla fase campionato della Champions League. L’alternativa è rappresentanta da Nkunku, che al Milan non ha convinto. In via Aldo Rossi c’è chi incrocia le dita e spera di rientrare dell’investimento estivo da circa 40 milioni. Intanto il Galatasaray risponde colpo su colpo: oltre a Frattesi, nel mirino sarebbe finito addirittura Koopmeiners, il grande flop della campagna acquisti firmata Giuntoli. Quanto vale oggi l’olandese che Spalletti sta provando a rilanciare? La Juventus lo ha pagato quasi 60 milioni e in un anno e mezzo il suo valore è crollato. Sullo sfondo quell’amore mai tramontato per Calhanoglu, ma l’Inter fa muro: Hakan non si tocca, almeno fino al termine del campionato.