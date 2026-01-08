Lookman, Koopmeiners, Frattesi, Loftus-Cheek: perché la Serie A è diventata il supermarket della Turchia

Il boom del calcio turco consente ai top club della Super Lig come Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas di fare la spesa nel nostro campionato: chi può partire a gennaio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Osimhen, 75 milioni. Guendouzi, 30. I club turchi, dal Galatasaray al Fenerbahce, fanno shopping in Italia. E non badano a spese. La Serie A è diventata il supermarket delle squadre di Super Lig, che puntano a imporsi anche in Europa. In questo scoppiettante mese di gennaio sono previsti nuovi affari sull’asse Roma-Ankara. Anzi, Istanbul. Lookman, Koopmeiners, Frattesi, Loftus-Cheek: che cosa può ancora succedere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’improvviso boom del calcio turco

Negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio boom del calcio turco. Se un tempo si cercavano soprattutto calciatori a fine carriera, ora la musica è decisamente cambiata. E lo certifica il colpo Osimhen messo a segno in estate dal Galatasaray, che ha staccato un assegno da 75 milioni di euro al Napoli per assicurarsi i gol del centravanti nigeriano. Nessuno in Europa, ma neppure nella ricchissima Arabia Saudita, è riuscito a pareggiare l’offerta del club campione di Turchia.

La svolta, che riguarda anche altre società di punta come Fenerbahce e Besiktas, si è avuta di recente, grazie alla nuova strategia politica (acchiappa-consensi) varata da Erdogan e alle sponsorizzazioni milionarie, capaci di contribuire al finanziamento di colpi inimmaginabili e nello stesso tempo di sopperire ad altre lacune, come quelle dei diritti televisivi o degli introiti dalle competizioni internazionali che, invece, foraggiano le corazzate dei top 5 club del Vecchio Continente.

Da Guendouzi a Frattesi: la Serie A è un supermarket

Con estremo e pubblico disappunto, Maurizio Sarri è stato costretto a digerire la notizia della partenza di Guendouzi, comprato dal Fenerbahce – ex squadra di Mourinho – per circa 30 milioni. Del resto, come rifiutare cifre simili? È solo l’antipasto di ciò che può succedere nel corso di questa rovente sessione invernale di calciomercato.

Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas: sono tutti a caccia dei calciatori che militano nel nostro campionato. E poco importa che sia il mese dei saldi: i soldi ci sono. Frattesi spera ancora in un sussulto della Juventus, ma intanto la squadra di Osimhen e Icardi è lì in agguato, pronto a concedergli la chance di giocarsi i Mondiali con l’Italia. E stesso discorso vale anche per Loftus-Cheek, che il Besiktas può soffiare proprio a Sarri con un’offerta da 10 milioni di euri.

Il piano per Lookman. E piace anche Koopmeiners

Definito l’acquisto di Guendouzi, il Fenerbahce si prepara a sferrare l’assalto definitivo a Lookman, che sta incantando in Coppa d’Africa con la Nigeria. È l’attaccante dell’Atalanta la stella su cui puntare per lanciare la sfida ai rivali di sempre del Galatasaray. Il derby di Istanbul infiamma il mercato. Una prima offerta dei gialloblù è già stata respinta dalla Dea: prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30. Presto ne arriverà un’altra più consistente: questa volta i Percassi vacilleranno oppure non arretreranno di un centimetro come già successo in estate con l’Inter?

Secondo le ultime indiscrezioni, i bergamaschi potrebbero dare l’eventuale via libera alla cessione dell’ex Pallone d’oro africano solamente dopo il 28 gennaio, quando sarà calato il sipario sulla fase campionato della Champions League. L’alternativa è rappresentanta da Nkunku, che al Milan non ha convinto. In via Aldo Rossi c’è chi incrocia le dita e spera di rientrare dell’investimento estivo da circa 40 milioni. Intanto il Galatasaray risponde colpo su colpo: oltre a Frattesi, nel mirino sarebbe finito addirittura Koopmeiners, il grande flop della campagna acquisti firmata Giuntoli. Quanto vale oggi l’olandese che Spalletti sta provando a rilanciare? La Juventus lo ha pagato quasi 60 milioni e in un anno e mezzo il suo valore è crollato. Sullo sfondo quell’amore mai tramontato per Calhanoglu, ma l’Inter fa muro: Hakan non si tocca, almeno fino al termine del campionato.