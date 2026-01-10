Lookman, dopo la lite con Osimhen anche addio Atalanta? Il nigeriano potrebbe non rientrare in Italia, lo scenario

Il Fenerbahçe prepara l’assalto a Lookman: vertice con l’Atalanta, richiesta da 45 milioni e ipotesi prestito con obbligo. Trattativa in accelerazione.

I botta e risposta con Gasperini, le foto con la maglia dell’Atalanta oscurate su Instagram in estate, le punizioni di Juric alla ripresa di campionato e l’arrivo di Palladino che sembrava avesse disteso finalmente gli animi tra Ademola Lookman e la Dea. Ma per il bomber nigeriano ancora non c’è pace: dalla lite furiosa in nazionale con Osimhen alla volontà di andar via da Bergamo che riprende piede. Ci aveva provato l’Inter a strapparlo alla Dea, potrebbe riuscirci ora quindi un altro club: il nome del centravanti è entrato con forza nei radar del Fenerbahçe. Il club turco ha aperto un canale diretto con l’Atalanta per valutare la fattibilità dell’operazione e capire i margini di una possibile intesa.

Asse caldo Istanbul–Bergamo

Ertan Torunoğulları, dirigente responsabile dell’area calcio del Fenerbahçe, ha già fissato un vertice con la dirigenza nerazzurra per la prossima settimana. L’obiettivo è discutere in modo concreto del futuro dell’esterno offensivo nigeriano. Secondo quanto filtra, i contatti tra le parti sarebbero già ben avviati e potrebbero entrare presto nella fase decisiva.

La valutazione dell’Atalanta

La posizione del club bergamasco è chiara: per lasciar partire Lookman servono 45 milioni di euro, da versare in un’unica soluzione. Una cifra importante, (la stessa chiesta all’Inter in estate) che certifica il valore del giocatore. Intanto, qualora la Dea accetti l’offerta del club turco, Lookman potrebbe ritrovarsi da avversario di Osimhen proprio nel derby di Istanbul, dopo la lite in nazionale tra i due.

Le idee del Fenerbahçe

La dirigenza di Istanbul proverà però a rinegoziare i termini economici, chiedendo la possibilità di dilazionare il pagamento. Tra le opzioni sul tavolo c’è anche quella di un prestito con obbligo di riscatto, formula che consentirebbe di distribuire l’investimento nel tempo.

Intanto, il Fenerbahçe è già stato protagonista di un gennaio molto attivo, con diversi innesti di peso. La società vuole continuare su questa linea e considera Lookman uno dei profili ideali per alzare ulteriormente il livello della rosa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la pista potrà trasformarsi in una vera trattativa. Lookman è intanto concentrato sulla coppa d’Africa, oggi si giocherà l’accesso alle semifinali contro l’Algeria. Dovesse andare avanti la Nigeria, Lookman potrebbe non rientrare più in Italia.

