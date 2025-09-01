Lookman, niente Inter e prigioniero dell’Atalanta. Ma c'è l'ipotesi Turchia: nel mirino anche Calhanoglu

In Italia non si può più comprare, ma in Turchia il mercato chiuderà i battenti solo il 12 settembre: il precedente Osimhen insegna che tutto può ancora succedere

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Niente Inter né Bayern Monaco. Cala il sipario sul mercato italiano e anche su quello tedesco e Lookman è sempre lì, prigioniero dell’Atalanta. Separato in casa e con un grosso punto interrogativo sul suo futuro. Sarà ricucito lo strappo con una Dea in difficoltà senza i suoi strappi oppure si troverà una soluzione alternativa? Il precedente Osimhen insegna che non è ancora finita: sullo sfondo l’ipotesi Turchia. S’infiamma il derby di Istanbul, che coinvolge pure Calhanoglu.

Mercato chiuso, niente Inter: che succede con Lookman?

Rientrato a Zingonia dopo la fuga estiva in giro per l’Europa nel tentativo di forzare il suo trasferimento all’Inter, Lookman è stato messo dietro la lavagna dalla proprietà orobico. Già, il Pallone d’Oro africano si è finora allenato da solo, proprio perché si confidava nella risoluzione del giallo attraverso il mercato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma gli ultimi giorni non hanno cambiato lo scenario. Marotta ha alzato bandiera bianca dinanzi al muro innalzato dai Percassi e il Bayern Monaco, che ha provato a prenderlo in prestito nelle ultime ore, non è andato oltre il sondaggio esplorativo. Insomma, la telenovela dell’estate rischia di chiudersi senza il colpo di scena finale.

L’Atalanta spera nella Turchia: perché si può

Ma come ogni serie o fiction che si rispetti, gli sceneggiatori non lasciano mai nulla al caso. C’è sempre un altro finale da presentare ai telespettatori. Ed ecco che la soap italiana potrebbe intrecciarsi con quella turca per un crossover forse neanche così inaspettato. Ricordate il precedente Osimhen?

Se in Italia non è più possibile concludere operazioni in entrata, il mercato in Turchia chiuderà i battenti soltanto il 12 settembre. C’è tutto il tempo per sferrare l’assalto ad Ademola, a suon di milioni. Anche senza Mourinho si accende il derby di Istanbul: secondo i media locali, il Galatasaray sarebbe disposto a spingersi fino a 55 milioni, ma sui social si scatenano i tifosi del Fenerbahce, che invocano il doppio colpo Lookman-Ederson, ormai soppiantato da Donnarumma al City, per ridurre il gap dai rivali di sempre.

Non solo Ademola: anche Calhanoglu nel mirino

E prende quota anche una pista che sembrava definitivamente tramontata: quella che porta Calhanoglu, molto in ombra al debutto in campionato contro l’Udinese, al Galatasaray.

Lo riferisce beIN Sports, per il quale i giallorossi di Istanbul puntano a rinforzare la linea mediana con l’ex Milan e Gundogan per essere sempre più competitivi anche in Europa. Nelle ultime settimane, rientrato il caso della lite con capitan Lautaro, l’Inter ha blindato a più riprese il regista. È davvero così?