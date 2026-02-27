Lookman, nuovo avviso di Simeone: “Perché con la nazionale lo fai e all’Atletico Madrid no?”

L'ex attaccante dell'Atalanta, escluso dall'undici titolare nella decisiva sfida di Champions League contro il Bruges, riceve un nuovo messaggio dal Cholo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

I numeri incoronano Lookman: quattro gol e tre assist nelle sette partite fin qui disputate con l’Atletico Madrid. Ma a Simeone non basta. Il Cholo chiede di più al nigeriano acquistato a fine gennaio dall’Atalanta per 35 milioni di euro più bonus. Lo ha già detto nei giorni scorsi e lo ha ribadito anche oggi nella conferenza stampa della vigilia della partita di campionato in trasferta contro l’Oviedo: per quanto soddisfatto del rendimento dell’ex Pallone d’Oro africano, c’è un aspetto su cui deve ancora migliorare.

Lookman, l’ultima richiesta di Simeone

Dopo il poker dell’Atletico Madrid all’Espanyol e il primo sigillo nella Liga di Lookman, Simeone aveva elogiato le capacità realizzative di Ademola, sottolineando, però, come l’attaccante nato a Londra dovesse ancora migliorare sotto l’aspetto difensivo. Del resto, il Cholismo è così: garra e guerra, polmoni e sacrificio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi il tecnico argentino ex Catania ha ribadito il concetto: “È arrivato pieno di entusiasmo, desideroso di continuare a crescere e di aiutarci. Come gli ho detto qualche giorno fa, abbiamo bisogno che continui a darci tutto quello che ci dà in attacco e che aggiunga a questo il lavoro difensivo”.

L’Atletico Madrid e il confronto con la Nigeria

Simeone vuole un Lookman versione Nigeria. E lo dice a chiare lettere: “È un lavoro che è nelle sue corde, perché lo ha già fatto soprattutto in nazionale”. Ed ecco il messaggio che Ademola è chiamato a far suo per conquistare definitivamente l’esigente allenatore dei colchoneros: “Abbiamo bisogno che senta la maglia nello stesso modo in cui sente la maglia della Nigeria e che sia in grado di rappresentare l’Atletico de Madrid in quel modo”.

Dal suo debutto con la squadra madrilena non è trascorso neppure un mese: il 28enne ha tutto il tempo per esaudire le richieste del Cholo. Sarà forse per questo difetto da correggere che Simeone lo ha escluso dai titolari nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bruges? Ciò nonostante, Lookman è riuscito comunque a mettersi in evidenza con un assist per Sorloth negli ultimi 20 minuti in cui è stato chiamato in causa.

Un nuovo Ademola rispetto all’Atalanta

La prima parte di stagione trascorsa a Bergamo ha fotografato un calciatore lontano parente dell’eroe di Dublino che aveva trascinato l’Atalanta allo storico trionfo in Europa League. Le statistiche dicono che nelle sette partite giocate con l’Atletico Madrid Lookman ha già fatto molto meglio rispetto alle 19 presenze totalizzate con la Dea, in cui aveva segnato solo tre gol e confezionato due assist.

Nonostante l’impegno in Coppa d’Africa che di solito influisce non poco sulla condizione fisica dei giocatori e il trasferimento in una nuova squadra con uno stile di gioco totalmente differente da quello a cui era abituato soprattutto con Gasperini, l’attaccante ha fornito subito risposte eccezionali diventando l’idolo dei tifosi. Ma Simeone è sicuro che può ancora migliorare. Basta portare un po’ di Nigeria a Madrid.