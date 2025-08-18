Lookman, l'Inter si arrende: ma occhio al Napoli dopo il ko di Lukaku. I nuovi obiettivi dei nerazzurri sul mercato

Colpo di scena per quanto riguarda l'eterna trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman. La resa dei nerazzurri apre nuove prospettive di mercato, e che potrebbero coinvolgere anche il Napoli alle prese con lo stop di Lukaku

L’Inter “si costerna, s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità” su Ademola Lookman. Il caso del mercato estivo 2025 si chiude così con la resa da parte di Viale della Liberazione sul giocatore dell’Atalanta, pur desaparecido da Bergamo nelle ultime settimane.

L’Inter cede su Lookman e ritira l’offerta all’Atalanta

In queste ore infatti il club nerazzurro avrebbe deciso di ritirare i propri propositi di offerta per l’attaccante, nonostante un corteggiamento insistito andato avanti in questi mesi di mercato estivo. Tant’è che a breve l’Inter comunicherà ufficialmente ai bergamaschi la volontà di non procedere con altri tentativi e di non essere quindi più interessata.

La spunta quindi l’Atalanta, che ha tenuto duro blindando il proprio eroe del trionfo in Europa League erigendo una linea Maginot che non poteva scendere sotto i 50 milioni di potenziale offerta. E questo nonostante lo stesso nigeriano propendesse per un trasferimento all’Inter. La quale però non è andata oltre una proposta di poco superiore ai 40 milioni di euro (considerando anche i bonus).

Perché l’Inter ha rinunciato a Lookman e le conseguenze su Zalewski

Una guerra di nervi e sangue freddo che alla fine si è risolta con un nulla di fatto, complice anche il fatto che, come ha riportato Luca Marchetti di Sky Sport, il club assieme al tecnico Cristian Chivu ha preferito non puntare più su un esterno di attacco.

A parte questa svolta, quale sarà l’epilogo per i vari attori di questa pochade in salsa calcistica? Lookman potrebbe essere destinato a rimanere a Bergamo, fermo restando che il calciomercato estivo, soprattutto in Italia, si anima di colpi di scena negli ultimissimi istanti della sessione. E non è una scienza esatta.

Per l’Inter invece la prima conseguenza è lo sblocco del trasferimento in via definitivo di Nicola Zalewski proprio all’Atalanta, frenato dal muro contro muro su Lookman. E infatti a Zingonia è approdato in queste ore il centrocampista, chiudendo quindi un affare da 17 milioni di euro.

Da Viale della Liberazione, tra l’altro, stanno virando in queste ore più su un profilo mediano, nel senso proprio di nuove pedine per il centrocampo in particolare dopo la partenza di Asllani, dato per approdare al Bologna, e considerata le complicazioni per quanto riguarda Koné (tant’è che per ora l’Inter sta guardando ad opzioni dall’estero). Sul fronte offensivo resta viva la pista che conduce a Sancho del Manchester United, conteso però dalla Roma.

La suggestione (forse qualcosa di più) Lookman al Napoli

Tornando invece a Lookman, visto il naufragio del tentativo Inter si sta facendo largo una suggestione: e se il nigeriano fosse il nome adatto a sostituire l’attualmente infortunato (“lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra”, recita il bollettino ufficiale, con uno stop che potrebbe essere di tre mesi se non di più) Lukaku al Napoli?

A Rai News 24 Ciro Venerato prima della svolta delle ultime ore aveva parlato di una resa dell’Inter riguardo il nigeriano come una delle conditio sine qua non che possa dare al club di De Laurentiis l’occasione per tentare una pista Lookman, fino a questo momento condotta sottotraccia. Ora che i nerazzurri hanno rinunciato, e considerato il periodo di fermo del belga che potrebbe anche essere lungo alla luce degli ultimi esami strumentali, un affare tra il bomber dell’Atalanta e il Napoli (si parlerebbe di un prestito, per la precisione) potrebbe in effetti essere più di una suggestione.