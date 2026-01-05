Lookman-Osimhen, gol, scintille e mercato: lite in campo, ma la Nigeria vola ai quarti. Atalanta sott'assedio

Ademola continua a segnare e confezionare assist a raffica, doppietta per il centravanti mascherato: Mozambico travolto, ai quarti sarà sfida all'Egitto di Salah

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lookman e Osimhen, oro della Nigeria. L’attaccante dell’Atalanta e il centravanti del Galatasaray ex Napoli demoliscano il Mozambico agli ottavi di finale della Coppa d’Africa, consentendo alle Super Eagles di sfidare l’Egitto di Salah ai quarti. Ma non è tutto oro ciò che luccica: nonostante la qualificazione già in cassaforte dopo 25′, i due si sono resi protagonisti di una lite piuttosto accesa in campo. Intanto la Dea è sott’assedio: il mercato è destinato a infiammarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Nigeria vola con Osimhen e Lookman

Sono numeri pazzeschi, quelli delle due stelle della Nigeria. A osservare il cammino della nazionale nella rassegna in scena in Marocco ci si chiede come abbia fatto la nazionale guidata da Eric Chelle a fallire la qualificazione ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti.

Finora gli uomini in verde hanno solo vinto: con tre gol e quattro assist Lookman è di gran lunga il calciatore più in forma della competizione, ma con tre reti e un assist anche Osimhen si difende bene. L’entusiasmo è alle stelle dopo il poker al Mozambico e i quarti contro l’Egitto del ‘ribelle’ Salah (chiedere al Liverpool per informazioni) e di Marmoush saranno un banco di prova importante per testare le reali ambizioni di una selezione dal reparto offensivo atomico.

Scintille in campo tra le due stelle

Ademola e Victor non hanno regalato solo gol e spettacolo in campo, ma pure scintille. Già, sui social ha avuto ampio risalto uno screzio avvenuto sul risultato di 3-0. Osimhen, letteralmente imbufalito, è andato a cercare l’attaccante dell’Atalanta, sbraitando e puntandogli il dito contro.

Sono dovuti intervenire i compagni di squadra per allontanare l’ex punta del Napoli, che ha continuato a redarguire Lookman anche a distanza urlandogli: “È un gioco di squadra, è un gioco di squadra”. Non una bella scena. Sui social i tifosi della Nigeria non hanno avuto dubbi: si sono schierati tutti a favore del bergamasco, accusando il centravanti mascherato di non essere un vero leader.

Il video della lite:

Atalanta sott’assedio: Lookman conquista tutti

Se in questa prima parte di stagione ha faticato con la casacca dell’Atalanta, anche a causa delle turbolenze estive che hanno condizionato la sua preparazione, in Coppa d’Africa Lookman si è completano ritrovato e rilanciato.

E, ora, è conteso da mezz’Europa. I tifosi del Galatasaray esortano il club campione di Turchia a ricomporre la coppia d’oro della Nigeria per ambire a vincere tutto. Ma il 28enne nato a Londra ha parecchi estimatori anche in Inghilterra. Manchester United e Arsenal sono alla finestra.