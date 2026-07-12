Lookman pronto a diventare leader dell’Atletico Madrid, il messaggio sui social

Lookman si presenta al raduno in condizioni ottimali. Dopo l'addio di Griezmann, il nigeriano è chiamato a diventare il nuovo leader offensivo della squadra di Simeone.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ademola Lookman è pronto a prendersi l’Atletico Madrid. Dopo un primo scorcio di stagione positivo con la maglia dei Colchoneros, l’attaccante nigeriano si prepara a vivere la sua prima vera preparazione estiva agli ordini di Diego Simeone. L’obiettivo è chiaro: raccogliere l’eredità offensiva lasciata da Antoine Griezmann e diventare uno dei punti di riferimento della squadra. Intanto, attraverso i social, l’ex Atalanta ha già lanciato un segnale ai tifosi, mostrando di essere arrivato al raduno in grande forma.

Una prima stagione che ha convinto Simeone

L’avventura di Lookman all’Atletico Madrid è iniziata nel migliore dei modi. Pochi giorni dopo il suo arrivo, il nigeriano ha debuttato contro il Betis firmando subito un gol e un assist, lasciando intravedere le qualità che aveva già mostrato durante gli anni trascorsi all’Atalanta.

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Nei primi quattro mesi in rojiblanco ha collezionato 24 presenze, realizzando nove reti e quattro assist. Numeri che lo hanno reso il giocatore dell’Atletico con il miglior rapporto tra minuti giocati e partecipazioni ai gol. Prestazioni che hanno convinto Diego Simeone ad affidargli un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico.

Il messaggio sui social: Lookman è già pronto

In vista dell’inizio della nuova stagione, Lookman ha condiviso sui propri profili social alcune immagini dei suoi allenamenti estivi. Il messaggio è chiaro: il lavoro non si è fermato nemmeno durante le vacanze e l’attaccante vuole presentarsi al raduno nelle migliori condizioni fisiche.

Le foto pubblicate mostrano un giocatore già pronto ad affrontare la preparazione precampionato, che prenderà il via nei prossimi giorni. Un segnale importante anche per Simeone, che potrà contare fin dall’inizio su un calciatore determinato a fare il definitivo salto di qualità.

L’eredità di Griezmann e il ruolo da leader offensivo

L’addio di Antoine Griezmann cambia inevitabilmente le gerarchie dell’attacco dell’Atletico Madrid. Gran parte del peso realizzativo della squadra passerà ora sulle spalle di Lookman, chiamato ad aumentare il proprio contributo in termini di gol e assist.

Il nigeriano, però, ha già dimostrato in passato di saper sostenere questo tipo di responsabilità. Nelle tre stagioni vissute con l’Atalanta ha sempre chiuso in doppia cifra tra reti e assist, migliorando progressivamente i propri numeri. Dopo una prima annata da 15 gol e 8 assist, è salito a 17 reti e 10 passaggi decisivi, fino ad arrivare a una stagione da 20 gol e 7 assist. Un rendimento che alimenta la fiducia dell’ambiente madrileno.

L’Atletico punta su di lui anche per il futuro

Il secondo anno è spesso quello della definitiva consacrazione e all’Atletico Madrid sperano che valga anche per Lookman. Con una preparazione completa insieme ai nuovi compagni e una maggiore conoscenza dei meccanismi di Simeone, il nigeriano ha tutte le carte in regola per diventare uno dei leader della squadra.

Lo stesso attaccante aveva recentemente spiegato di essere cresciuto molto sotto la guida del tecnico argentino, sottolineando: “Con Simeone sono cresciuto sotto tutti i punti di vista“. Adesso toccherà al campo confermare le aspettative. I tifosi si aspettano che Lookman raccolga l’eredità lasciata da Griezmann e diventi il nuovo punto di riferimento offensivo dei Colchoneros. Il club, intanto, sul mercato si è fiondato con decisione rafforzando ulteriormente la rosa.