Lookman reintegrato in gruppo: perché l'Atalanta ha vinto e come il nigeriano può salvare Juric 

L’attaccante è stato reinserito in rosa dopo le frizioni per la mancata cessione all’Inter: il tecnico croato si affida a lui per risollevare la Dea dopo un inizio balbettante

Al rientro dalla Nigeria, Ademola Lookman tornerà ad essere un giocatore dell’Atalanta al 100%: la società bergamasca ha deciso di reintegrarlo dopo averlo tenuto fuori rosa in seguito alla mancata cessione all’Inter, il nigeriano potrà aiutare Ivan Juric a risollevare la Dea dopo l’incerto inizio di stagione.

L’Atalanta reintegra Lookman

Pace fatta, almeno per ora, tra l’Atalanta e Ademola Lookman. L’attaccante è atteso a Bergamo tra oggi e domani, dopo le due partite disputate con la Nigeria nella sosta per le qualificazioni ai Mondiali 2026, e una volta a Zingonia tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra. Per la società dei Percassi, Lookman ha dunque scontato la sua pena dopo il caso legato alla sua mancata cessione all’Inter: dopo il no dell’Atalanta, che non ha considerato sufficiente alcuna delle offerte presentate da Beppe Marotta, Lookman era andato allo scontro col suo club, prima cancellando le foto con la maglia della Dea dai suoi profili social e poi lasciando Bergamo e rendendosi irreperibile. Per questo comportamento l’Atalanta aveva scelto di metterlo fuori rosa: l’attaccante non è stato neanche convocato per le prime due partite di campionato contro Pisa e Parma.

Caso Lookman: perché l’Atalanta ha vinto

Con il reintegro dell’attaccante l’Atalanta segna la sua vittoria definitiva nel caso Lookman: alla fine la Dea ha trattenuto il giocatore, evitando di cederlo a un prezzo più basso della valutazione fatta per il suo cartellino, e mostrato una fermezza che contribuirà ad evitare il sorgere di nuovi “mal di pancia” tra i suoi tesserati. Certo, Lookman ha un contratto in scadenza nel 2027, il che vuol dire che, a meno di un rinnovo che oggi appare improbabile, l’Atalanta sarà probabilmente costretta a cederlo a un prezzo decisamente più basso dei 45 milioni rifiutati questa estate.

Ma dopo 4 stagioni il costo del cartellino acquistato nel 2022 dal Lipsia (11 milioni di euro) risulterà completamente ammortizzato e, qualunque cifra incassasse, l’Atalanta realizzerà comunque una plusvalenza. Senza dimenticare che, da oggi, la Dea avrà un Lookman in più in campo: un fattore non da poco per Ivan Juric, che di certo non ha iniziato la stagione in maniera brillante.

Un rinforzo per Juric

Contro Pisa e Parma il tecnico croato ha schierato Maldini accanto a De Ketelaere, nella coppia di trequartisti alle spalle di Scamacca e l’ex Monza non ha di certo brillato: con Lookman in quella posizione, l’Atalanta dovrebbe tornare ad acquisire una pericolosità e una imprevedibilità maggiore. Difficilmente Juric lancerà Lookman titolare già domenica, nella gara interna col Lecce, più probabilmente il nigeriano tornerà in campo nella prima giornata di Champions League contro il Psg del 17 settembre o nel successivo match col Torino del 21 settembre. Quanto alle motivazioni di Lookman, l’Atalanta non teme contraccolpi: il nigeriano sa che deve mostrare di essere ancora un top player per poter poi trovare un club di prima fascia interessato al suo cartellino nelle prossime sessioni di mercato.