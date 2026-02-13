Lookman schianta il Barcellona, Simeone gesto alla Totti ma è polemica Var: gol annullato dopo 7’ di review

L'Atletico Madrid stravince per 4-0 la semifinale di coppa del Re contro gli azulgrana, scatenato il nigeriano ex Atalanta. bufera a fine gara

Un gol all’esordio, un gol annullato nella sua seconda partita, un gol e un assist ieri, nel suo terzo match con la maglia dell’Atletico Madrid. L’inserimento di Lookman nei colchoneros è stato immediato e devastante: l’ex Atalanta migliora di partita in partita e ha lasciato il segno anche nella semifinale di coppa del Re contro il Barcellona. Salvo un miracolo il 3 marzo al Camp Nou , i tifosi dell’Atlético possono già iniziare a cercare i biglietti per la finale di Siviglia del 18-19 aprile a La Cartuja dopo il 4-0 dell’andata ma quante polemiche.

Il poker dell’Atletico Madrid

Un Barça completamente irriconoscibile è stato completamente surclassato dagli uomini di Simeone. Un autogol di Eric, sommato a un gol di Griezmann , uno di Lookman e un altro di Julián Álvarez su assist del nigeriano (tutti nel primo tempo) sono stati sufficienti ai Colchoneros per sigillare praticamente il passaggio di turno davanti a un Metropolitano stracolmo.

Le polemiche sul Var

È stato il miglior primo tempo dei Rojiblancos nei 14 anni in cui il Cholo è stato al timone. Nella ripresa il Barca ha provato a ridurre lo svantaggio e Cubarsí è riuscito a segnare, dopo che Lamine ha battuto una punizione corta per Fermín . Il suo tiro dal limite dell’area ha colpito Lewandowski e il rimbalzo è arrivato al difensore centrale, che ha deviato in rete. Il 4-1 però è durato solo sette minuti. Quei sette lunghi minuti sono stati spesi a vedere e rivedere l’azione al VAR con il malfunzionamento del sistema semiautomatico: ​​l’unghia di Cubarsí era in fuorigioco quando la palla gli è arrivata dal giocatore polacco. Gol annullato tra mille polemiche.

Simeone come Totti

Protagonista di un episodio particolare anche Diego Pablo Simeone per provocazione verso Lamine Yamal. Dopo il 3-0 firmato da Ademola Lookman, il Cholo si è avvicinato al giovane talento catalano mostrandogli tre dita a mò di sfottò: un gesto che ricorda il “4, zitti e a casa” di Totti a Tudor in un Roma-Juventus indimenticabile. Per Hansi Flick è la peggior sconfitta della sua carriera da allenatore professionista.

Entusiasta il Cholo a fine gara. Simeone spiega così il primo tempo super: “Abbiamo trovato un’energia incredibile allo stadio, e la vita è energia. Veniva dai nostri tifosi verso di noi, e siamo riusciti a entrare in sintonia con essa perché la sentivamo. Penso che la nostra prestazione in partita sia stata eccellente”