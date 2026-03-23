Lookman segna, Simeone lo sostituisce e l’Atletico perde col Real Madrid, bufera sull’arbitro

Vinicius decide il derby tra Real e Atlético: 3-2 ricco di emozioni e polemiche. Simeone non accusa l’arbitro ma analizza gli errori dei suoi

Derby folle a Madrid: decide Vinicius tra gol, polemiche e colpi di scena. E’ una sfida vibrante, piena di ribaltamenti e momenti decisivi, quella vinta dal Real sull’Atletico nel finale grazie a una giocata del talento brasiliano. Una gara che lascia aperto il campionato – con i Galacticos a -4 dal Barcellona – ma che accende forti discussioni, soprattutto per alcune decisioni arbitrali controverse, tra cui l’espulsione di Valverde. Bene Lookman, che ha sbloccato la gara: il nigeriano però è stato sostituito dopo neanche un’ora.

Avvio ad alta intensità

La gara parte subito forte, con ritmi elevati e occasioni da entrambe le parti. Il Real Madrid si rende pericoloso con Vinicius e Carvajal, mentre l’Atlético risponde con una grande occasione costruita da Griezmann e Llorente, fermata da un intervento decisivo di Lunin.

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Valverde sfiora il gol con una conclusione potente che si stampa sul palo, confermando il suo eccellente momento di forma. Entrambe le squadre dimostrano grande organizzazione: l’Atlético meno difensivo del solito, il Real più propositivo e coraggioso.

Lookman porta avanti l’Atlético

A sbloccare il match è l’Atlético con un’azione corale ben costruita. Lookman finalizza con freddezza dopo una combinazione che coinvolge Ruggeri e Giuliano Simeone. Prima dell’intervallo, i blancos provano a reagire ma senza trovare il gol.

Ripresa: rigore, sorpassi e spettacolo

Nella seconda metà di gara, il Real trova il pari grazie a un calcio di rigore trasformato da Vinicius, dopo un fallo su Brahim. Il gol riaccende i padroni di casa, che completano la rimonta con Valverde, abile a sfruttare un errore difensivo e a segnare dalla distanza. Al 56′ esce proprio Lookman per far posto a Molina. Proprio Molina firma il 2-2 con un tiro straordinario da fuori area, uno dei gol più belli della stagione.

Il guizzo decisivo e il finale infuocato

Quando la partita sembra destinata al pareggio, Vinicius si inventa la giocata decisiva: si accentra e lascia partire un tiro a giro che supera Musso e regala il successo al Real Madrid.

Nel finale arriva anche il rosso a Valverde per un fallo su Baena, episodio che alimenta le polemiche arbitrali. L’Atlético, in superiorità numerica, sfiora il pareggio con Julián Álvarez, che colpisce il palo. Per il Real Madrid continua intanto la rincorsa in classifica sul Barcellona.

Simeone fa mea culpa

Nonostante le proteste per alcune decisioni arbitrali, Diego Simeone non cerca alibi: “Non credo che la mancata vittoria sia dovuta all’arbitraggio.”

Il tecnico argentino punta piuttosto sugli errori della sua squadra: “Avremmo potuto fare di più, controllare la partita in modo diverso dopo essere andati in svantaggio per 1-0 ed evitare di commettere errori.”

Tra gli aspetti migliori per l’Atlético c’è la crescita di Lookman, protagonista con il gol del momentaneo vantaggio. Simeone lo elogia apertamente e prova a spegnere le polemiche: “Sta crescendo, sta lavorando davvero bene, ci sta dando cose diverse in attacco, e abbiamo bisogno di lui così, ci aiuta a crescere in fase difensiva perché ne ha le capacità. Con un cuore grande e la voglia di imparare e cercare di migliorare, è fantastico, e speriamo che continui a darci cose importanti come ha fatto oggi.”

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