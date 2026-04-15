Lookman trascina l'Atletico Madrid col Barcellona, Capello non cambia idea e attacca pure Simeone e Flick

L'ex Atalanta Lookman è l'eroe della serata del Metropolitano, gol decisivo per la semifinale. Capello attacca tutti: da Simeone a Slot passando per Flick

In Atletico Madrid-Barcellona è successo di tutto. Il derby spagnolo di Champions League ha regalato spettacolo ed emozioni, tra colpi proibiti, un bagno di sangue (letteralmente) e ritmi altissimi. Anche se sembra che sia successo tutto solamente nel primo tempo. Il Barcellona al 24′ ha già rimontato i due gol dei Colchoneros dell’andata con le reti di Yamal e Ferran Torres, complici due disattenzioni importanti di Lenglet. Fermin Lopez sfiora il terzo gol poco dopo e nello slancio stampa la sua faccia sui tacchetti di Musso. I blaugrana non approfittano del dominio territoriale e di occasioni, dando così la possibilità all’Atletico di reagire con l’uomo del momento in casa Colchoneros, Ademola Lookman.

Lookman eroe dell’Atletico Madrid

Molina incrocia per Griezmann che da centrocampo dà una palla geniale per Llorente che scatta in profondità bucando la solita difesa altissima del Barcellona. Llorente mette il pallone rasoterra sul secondo palo dove c’è Lookman tutto solo che a tu per tu con Joan Garcia non sbaglia. Un gol fondamentale nel momento giusto che riaccende l’ambiente dell’Atletico che resiste stoicamente agli assalti continui del Barcellona.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella ripresa i blaugrana non riescono ad abbattere il muro difensivo costruito da Simeone, complice anche l’espulsione di Eric Garcia, e così Ademola Lookman si consacra definitivamente tra gli idoli della tifoseria dell’Atletico portando la squadra in semifinale di Champions League, a distanza di 9 anni dall’ultima volta. Da quando è arrivato a gennaio dall’Atalanta, ha avuto un impatto mostruoso: sei gol e quattro assist in 17 partite tra campionato, Champions League e Copa del Rey. Eppure c’è qualcuno a cui non sembra bastare, ovvero Fabio Capello.

Capello contro tutti: “Simeone? Non capisco perché rinuncia a giocare. Slot doveva mettere Salah dall’inizio”

La scorsa settimana, dopo la gara d’andata, l’ex allenatore aveva attaccato Lookman affermando che facesse il fenomeno solamente in Italia per i ritmi molto più bassi rispetto a quelli ai quali sta giocando ora. Passata una settimana, la “battaglia” di Capello si è spostata verso gli allenatori. Iniziando dal Cholo: “Non capisco questa cosa della squadra di Simeone, questo rinunciare a giocare. Mettendosi in difesa ha concesso nel finale al Barcellona due grandi occasioni per pareggiare, malgrado l’Atlético fosse in 11 contro 10. Si mettono in difesa e aspettano che l’orologio faccia il proprio percorso e che la partita finisca”.

Capello non risparmia neanche Slot: “In Liverpool-PSG con Salah in campo i Reds erano un’altra squadra, non capisco perché Slot non l’abbia messo dall’inizio. Comunque il PSG non ha punti deboli, partita impressionante quando attacca e quando difende, ha talmente tanta qualità”. Infine una stilettata anche a Flick e al suo stile di gioco estremamente votato all’attacco: “Si può giocare un calcio così offensivo senza prendersi tutti quei rischi che si prende Flick in ogni partita”.

Capello e l’intervista con Simeone

Capello ha parlato anche direttamente con Simeone nell’intervista post partita. L’ex allenatore ha detto al Cholo di averli convinti in parità numerica, mentre in superiorità li ha visti troppo attendisti. Simeone risponde con un sorriso: “Guarda … Tu sai bene che a volte un allenatore urla quello che vuole vedere ai propri giocatori, ma i calciatori in campo ti dicono: ‘Mister, non ci posso andare, perché non ci arrivo!’… Sappiamo che dobbiamo andare più avanti, però non ci arrivo’… Gli dicevo: ‘Ora marca Pedri!’ e Júlian Álvarez mi diceva: ‘Mister, sono morto!'”. Complice anche la qualità importante del Barcellona: “Però giocano bene loro eh, mamma mia come gioca il Barcellona! Attaccano per tutta la partita. Dici ai tuoi giocatori si chiudere di qua e loro entrano dall’altra parte …”.