Lopetegui affonda il Real, Manchester United nel tunnel

Italiane per una volta protagoniste incontrastate della notte di Champions. Se infatti Juventus e Roma prendono a pallate Young Boys e Viktoria Plzen, per le altre grandi la seconda giornata della fase a gironi si è rivelata un incubo. A lieto fine per il Manchester City, subito sotto a Hoffenheim, ma capace di vincere in extremis, non per Bayern, Manchester United e Real Madrid: i tedeschi non vanno oltre il pareggio interno contro l’Ajax, così come la squadra di Mourinho si fa fermare dal Valencia lasciando alla Juventus il primato solitario del girone alla vigilia della doppia sfida diretta.

Clamorosa invece la disfatta del Real Madrid, sconfitto 1-0 dal Cska Mosca, a segno dopo un minuto su svarione di Kroos e poi salvato da tre pali oltre che dalle scelte di Lopetegui che tiene in panchina Modric. Russi in vetta al girone che comprende anche la Roma.

Gruppo E

Aek Atene-Benfica 2-3

6’ Seferovic (B); 15’ Grimaldo (B); 53’, 63’ Klonaridis (A); 74’ Semedo (B)

Bayern-Ajax 1-1

4’ Hummels (B); 22’ Mazraoui (A)

Classifica: Ajax, Bayern 4; Benfica 3; Aek 0

Gruppo F

Hoffenheim-Manchester City 1-2

1’ Belfodil (H); 8’ Agüero (M); 87’ David Silva (M)

Lione-Shaktar Donetsk 2-2

44’, 55’ Moraes (S); 70’ Dembele (L); 72' Dubois (L)

Classifica: Lione 4; Manchester City 3; Shakhtar 2; Hoffenheim 1

Gruppo G

Cska Mosca-Real Madrid 1-0

2’ Vlasic (C)

Roma-Viktoria Plzen 5-0

3’, 40’, 92' Dzeko (R); 64’ Under (R); 73’ Kluivert (R)

Classifica: Cska Mosca 4; Roma, Real Madrid 3; Viktoria Plzen 0

Gruppo H

Juventus-Young Boys 3-0

5’, 33’, 69’ Dybala (J)

Manchester United-Valencia 0-0

Classifica: Juventus 6; Manchester United 4; Valencia 1; Young Boys 0

