Lopetegui verso la resa: "Non sono tonto"

Essere esonerati dopo un tracollo nel 'Clasico', perso 5-1, potrebbe essere l’ultima delusione della breve carriera al Real Madrid di Julen Lopetegui

Due mesi e mezzo dopo i quattro gol subiti contro l’Atletico Madrid in Supercoppa Europa è stata l’altra grande di Spagna, il Barcellona, a sentenziare con ogni probabilità un’esperienza infelice e con mille problematiche.

Al termine della gara del Camp Nou l’ex ct della Spagna ha pronunciato poche, ma signficative parole, sulla propria situazione: “So come funziona nel calcio, non sono tonto. Quando si vince vinciamo tutti e perdiamo tutti, quando si perde le colpe sono dell'allenatore. Se verrò esonerato? Non sono io a prendere queste decisioni: io penso solo alla squadra e ci credo, il resto non è un problema mio".

Il futuro della panchina del Real si deciderà lunedì mattina, quando il presidente Perez incontrerà Antonio Conte: pronto un triennale, in caso di fumata nera Santiago Solari, tecnico dlella squadra B, sarà il traghettatore fino al termine della stagione.

SPORTAL.IT | 28-10-2018 20:35