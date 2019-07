Lopez alla Roma: "Facci dimenticare Olsen"

Un gruppo di tifosi della Roma ha accolto il neoportiere giallorosso Pau Lopez, sbarcato a Fiumicino intorno all'ora di pranzo con cori da stadio.

Si tratta dell'operazione più alta mai sostenuta dalla società capitolina nell'era americana per l'acquisto di un portiere: quasi 30 milioni di euro. E' il terzo acquisto dell'estate, dopo quelli di Diawara e Spinazzola, e come loro inizierà martedì gli allenamenti con il resto della squadra di Fonseca.

L'estremo difensore rientra nella top ten dei portieri più pagati della storia insieme a nomi blasonati quali Kepa, andato al Chelsea per 80 milioni di euro; o come Gianluigi Buffon, acquistato dalla Juventus nel 2001 per 52,8 milioni.

Sempre alla Roma spetta un altro record: Alisson è stato ceduto al Liverpool per 62,5 milioni nel 2018.



SPORTAL.IT | 08-07-2019 17:57