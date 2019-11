“La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra il Sig. Giovanni Lopez e di conseguenza l’allenatore in seconda Antonio Niccolai. Al mister e al suo collaboratore va il migliore augurio per il futuro e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto”.

Attraverso un breve comunicato la società laziale ha annunciato l’esonero di Lopez.

