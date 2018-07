L'opzione inglese non convince Pjaca

E' ai titoli di coda l'avventura di Marko Pjaca con la Juventus.

Il croato, ancora in vacanza dopo le fatiche del Mondiale, non rientra nei piani del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, che ha numerose alternative nel reparto offensivo.

Da tempo su Pjaca c'è la Fiorentina, che però non ha trovato l'accordo con il club piemontese sulla formula di un trasferiemnto in Toscana che sarebbe gradito anche dal calciatore. Su cui è andato in pressing il Leicester, che asseconderebbe i campioni d'Italia. La soluzione inglese, però, non scalda il cuore dell'ex Schalke 04.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 09:15