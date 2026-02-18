Lorello: "So già a chi regalare le 4 medaglie"

“Sto iniziando a realizzare ora finito le gare”, le medaglie le terrò “una a casa della mamma, una a casa del papà e le altre due ai nonni rispettivamente una e una. Vincere questa medaglia in casa è bello perché ho potuto regalare ai miei nonni di poter vivere una gara Olimpica e poi la medaglia; quindi, penso di aver proprio coronato il loro sogno”. Queste le parole di Riccardo Lorello, medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocità 5000m uomini. Fonte: us Coni (NPK)