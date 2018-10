Lorenzo: "A rischio per colpa di Marquez"

Il centauro della Ducati Jorge Lorenzo fa il punto a Sky sulle sue condizioni fisiche. Il piede fa male dopo la caduta di Aragon: "Ho molta voglia di fare la gara, ma deciderò solo dopo le prime Libere se correre o no. Marquez? Non voglio parlare del passato. Continuo a pensare che se non sono al 100% è comunque per via della manovra imprudente di Marquez. Ma questo lui lo sa".

"Dobbiamo andare avanti,spero che in futuro nessun pilota paghi come sto facendo io. E' una situazione difficile, ma dobbiamo fare il massimo", stringe i denti Jorge.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 12:10