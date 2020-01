Lorenzo alla Yamaha, la data dell'annuncio

La stagione della MotoGp sta per partire. A Sepang in Malesia dal 2 al 4 febbraio ci sarà lo Shakedown Test dove verranno ufficialmente presentate le moto, poi dal 7 al 9 febbraio i piloti ufficiali saranno già in pista per la prima finestra di test sul tracciato malese.

In quell'occasione dovrebbe arrivare l'annuncio del ritorno di Jorge Lorenzo alla Yamaha. Il centauro spagnolo non sarà in pista a Sepang, ma sempre più indiscrezioni lo vedono come nuovo collaudatore della scuderia di Iwata, a dar man forte a Valentino Rossi e Maverick Vinales: un eventuale annuncio di Lorenzo a Sepang darebbe entusiasmo e forza all'ambiente Yamaha in vista della stagione che sta per aprirsi. "Abbiamo bisogno di un pilota veloce, di qualcuno che possa colmare il divario tra il gruppo di test giapponese e il livello successivo. L’unico piano deciso è che conosciamo il nostro programma di test e sappiamo che sposteremo le moto e il team in tutto il mondo. E speriamo che presto avremo un collaudatore ancora più veloce che dovrebbe arrivare presto", le parole di Lin Jarvis riprese da corsedimoto.com sembrano preannunciare il ritorno del maiorchino.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 14:04