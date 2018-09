Lorenzo ammaccato, parole di fuoco verso Marquez

La vittoria che Marc Marquez ha conquistato nel Gp d’Aragon, spezzando un digiuno di successi che durava da tre gare, cui aggiungere quella non disputata a Silverstone, ha incastonato l’ormai imminente terzo titolo mondiale consecutivo del pilota spagnolo della Honda, che a cinque Gp dalla fine può contare su un vantaggio di quasi 80 punti su Andrea Dovizioso, avviato verso il secondo posto, complice il campionato-calvario che sta vivendo Valentino Rossi.

Marquez ha cercato con determinazione il successo davanti ai propri tifosi, conquistandolo al termine di un testa a testa emozionante con il pilota forlivese, a propria volta trovatosi al comando della corsa fin dal primo giro grazie alla caduta di Jorge Lorenzo. Il maiorchino era partito dalla pole, ma una caduta alla prima curva ne ha determinato la fine anticipata del Gran Premio: la conseguenza è stata una lussazione all'alluce del piede destro che sembra mettere a rischio la presenza di Lorenzo nella prossima tappa del Mondiale, in Thailandia.

Al termine della gara lo spagnolo della Ducati non le ha mandate a dire al connazionale e futuro compagno di squadra: "Ho dovuto allagare, entrare nella zona sporca dove ho aperto il gas per non perdere troppo terreno e sono caduto, non so se potrò correre in Thailandia. Sono impotente e arrabbiato per quello che è successo, con il sorpasso di Marquez non ho potuto affrontare la curva come avrei voluto. La cosa che mi fa arrabbiare è che da fuori non si vede la manovra. Il suo è stato un sorpasso con blocco e per non perdere le posizioni ho dovuto dare potenza. Guardando le immagini sembra che sia colpa mia, un mio errore, ma non è così".

Un’accusa in piena regola, che non lascia tranquilli i manager della Honda in vista della convivenza tra i due nella prossima stagione. Lorenzo chiude con un vero e proprio avvertimento: "La mia gara è stata rovinata, come la mia possibilità di vincere. Spero solo che Marc adesso venga ad accertarsi delle mie condizioni e a chiedere scusa. Non deve farlo più, senno sarò costretto a cambiare anch'io il modo di guidare".

SPORTAL.IT | 23-09-2018 21:15