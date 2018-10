Lorenzo applaude Marquez

Jorge Lorenzo applaude Marc Marquez per il settimo Mondiale vinto, il quinto in MotoGp in sei anni: un dominio assoluto e innegabile, che il centauro maiorchino spiega così. "A volte non siamo d’accordo sul modo di competere… Però io riconosco il talento e l’eccellenza, non ci sono dubbi su questo. Congratulazioni Marc Marquez, sei stato il migliore ancora".

Sembrano definitivamente rientrate le tensioni tra i due dopo l'incidente di Aragon. Lorenzo sta ancora pagando carissimo quell'episodio: dopo Buriram e Motegi, salterà anche l'Australia. Ma non sembra serbare rancore nei confronti del futuro compagno di scuderia.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 11:20