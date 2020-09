Lorenzo Bernardi pronto per l'avventura piacentina

Lorenzo Bernardi riparte da Piacenza. “Sono molto contento di avere trovato una società e una proprietà che parlano la mia stessa lingua – ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Tutti, dal presidente, all’amministratore delegato al direttore generale, la pensano come me. La loro determinazione si sposa con la mia. E’ normale che avessi voglia di rientrare, soprattutto in una piazza come questa. La pallavolo di campo è la mia vita”.

“Mi è capitato quando ero giocatore di essere in squadre che hanno cambiato l’allenatore a metà stagione. Mi è anche già successo in carriera. Penso di avere un’esperienza a 360 gradi per sapermi adattare alle varie situazioni” ha aggiunto Bernardi.

OMNISPORT | 24-09-2020 11:22