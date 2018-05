Lorenzo, c'è la data dell'annuncio

Nella settimana del Gp d’Italia, in MotoGp tiene banco il mercato. Nella giornata di mercoledì avevano fatto rumore le parole di Lin Jarvis, managing director della Yamaha, secondo il quale Jorge Lorenzo potrebbe decidere di ritirarsi al termine dell’attuale stagione, la seconda del pilota maiorchino in Ducati.

Un’ipotesi che il campione del mondo 2015 ha smentito con forza solo poche ore dopo attraverso parole che però sanno di addio alla scuderia di Borgo Panigale: “Oggi posso parlare del mio futuro e che correrò per i prossimi due anni, non mi ritirerò e sarò con una moto competitiva" le parole di Lorenzo a SkyMotoGP.

"Sono triste perché sarebbe un peccato buttare via due anni con la Ducati, avendo lavorato tanto, ma non dipende da me. Questo GP è molto importante, ma il risultato di domenica non influirà sul mio futuro. A Montmelò dirò tutto' ha aggiunto Lorenzo, che ha quindi rinviato tutto al Gp di Catalogna del 17 giugno, senza smentire la possibilità di un clamoroso ritorno in Yamaha…

