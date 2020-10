Lorenzo, contatti con l'Aprilia

Dopo la delusione per non aver potuto sostituire Valentino Rossi, fermato dal Coronavirus, nel Gp di Teruel Jorge Lorenzo sembra sempre più lontano dal mondo Yamaha, team per il quale è al momento collaudatore.

Attorno al pilota maiorchino si riaccendono allora voci di mercato.

Secondo quanto riportato da ‘Speedweek.com’ il manager di Lorenzo, Albert Valera, starebbe trattando con l’Aprilia affinché il campione del mondo diventi tester per il team di Noale.

L’Aprilia, in attesa della sentenza su Andrea Iannone, potrebbe così riaccogliere il pilota classe ’87, che che con la casa veneta ha vinto due mondiali nella classe 250 nel 2006 e nel 2007.

OMNISPORT | 30-10-2020 10:50