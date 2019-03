Lorenzo De Silvestri non vuole cambiare aria

Il Torino corre verso l’Europa League tra un record storico e un altro, ma pensa anche al futuro. Mentre il presidente Cairo non nega di sognare addirittura la Champions League (“Abbiamo recuperato tre punti sull’Inter” ha detto il numero uno granata dopo il successo sul Chievo seguito al ko dei nerazzurri a Cagliari), la società è già al lavoro per la rosa della prossima stagione, anche se ovviamente molto dipenderà dalla qualificazione o meno per le Coppe.

Buona parte dell’attuale organico dovrebbe comunque essere confermato, a partire da uno degli elementi più esperti, Lorenzo De Silvestri. L’ex esterno di Fiorentina e Sampdoria, arrivato in granata nell’estate 2016 su richiesta di Sinisa Mihajlovic, che lo aveva allenato in blucerchiato, sta avendo un ottimo rendimento anche nella gestione Mazzarri, per questo nei prossimi giorni partirà la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2020.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 10:25