Lorenzo: "Dolori in tre o quattro parti del corpo"

Esordio dimenticabile per Jorge Lorenzo in sella alla Honda. Il maiorchino, alle prese con diversi problemi fisici, ha chiuso appena al tredicesimo posto. "Abbiamo cambiato il sistema della frizione, perché stavo pattinando molto, ma questo mi ha fatto fare un passo indietro. Ho dovuto fare diversi giri usando il gas a metà per non bruciarla. Il mio potenziale era migliore del 13esimo posto".

"Sono un po' preoccupato per la mia schiena, perché sono caduto sul costato. Ho dolori in tre o quattro parti del corpo. Abbiamo avuto un sacco di cose negative questo fine settimana, ma senza la caduta penso che sarei partito in seconda o in terza fila e con molta più forza fisica. Sono sicuro che i risultati arriveranno presto se non avremo sfortuna".

SPORTAL.IT | 11-03-2019 11:55