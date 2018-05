Lorenzo: "Dopo pochi giri ho problemi alle braccia"

Jorge Lorenzo ha spiegato così il suo calo nella seconda parte del Gran Premio di Le Mans: "Sono partito molto bene, per molti giri sono riuscito a restare davanti. Il problema principale che mi ha fatto rallentare molto è che questa moto mi stanca nelle frenate molto più di quella dell'anno scorso. Dobbiamo trovare una soluzione ergonomica, che mi permetta di avere più appoggio nelle gambe per non dover soffrire così tanto con le braccia. Dopo i primi cinque-sette giri, non ho più l'energia per rilassarmi e guidare con la testa libera, e mi è molto difficile mantenere un ritmo alto".

A commentare la situazione del centauro della Ducati anche il team manager della Honda Alberto Puig, che ai media spagnoli non dà molte speranze al numero 99: "Lorenzo non si è mai abituato a questa moto, e non si abituerà, lo sa. Ha preso la decisione di cambiare marchio e ne ha pagato le conseguenze".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 09:20