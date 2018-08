Lorenzo: "Doppietta fantastica"

Jorge Lorenzo analizza così il secondo posto ottenuto a Brno. "Ho fatto le cose con calma e ho aspettato il mio momento, sapevo che era una gara difficile per le gomme e ho salvaguardato le energie e le gomme. Quando Marquez mi ha passato a due giri dalla fine, Andrea è andato via e non sono riuscito più a prenderlo. Ma questa doppietta per la Ducati è fantastica e ci dà molta fiducia. Tante ore di lavoro hanno pagato, ora siamo sempre tra i primi cinque".

Il tentativo di doppio sorpasso: "E' stato un po' improvvisato e forzato, e non sono riuscito a fermare la moto".

SPORTAL.IT | 05-08-2018 15:25