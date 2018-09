Lorenzo: "Dovizioso è diverso da Valentino Rossi"

Jorge Lorenzo ha avuto sempre un rapporto problematico con i suoi compagni di scuderia. Dopo le frizioni con Valentino Rossi, non sono mancate in Ducati le scintille con Andrea Dovizioso.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il maiorchino fa un raffronto tra i due centauri italiani: "Vale è una persona molto intelligente. Anche Dovi, ma in modo diverso. Rossi ha una grande e naturale abilità sociale, Dovi invece sa usare molto bene le parole".

"Avere un rapporto è difficile a livelli simili. Io ho sempre provato a essere rispettoso con Andrea. Nel momento in cui lui vinceva e io faticavo, ero contento per la squadra. Andavo sotto il podio perché ero felice che almeno lui desse qualcosa di positivo. La relazione si è deteriorata quando ho capito che non aveva lo stesso atteggiamento nei miei confronti. Lo ha fatto anche sulla stampa. Allora ho detto basta".

SPORTAL.IT | 20-09-2018 11:50