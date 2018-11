Lorenzo-Dovizioso fuori controllo: altro scontro

Niente incontro all'Eicma di Milano e niente pace tra Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. I due centauri della Ducati hanno anzi battibeccato di nuovo a distanza, come avevano fatto a Sepang lo scorso weekend provocando le ire della scuderia di Borgo Panigale.

Queste le parole di Lorenzo riportate da Sky: "Non abbiamo parlato, e non so se avremo occasione di farlo nei prossimi giorni insieme a Paolo Ciabatti o a qualcun altro della Ducati. Cos'è successo? Semplicemente mi hanno sorpreso le sue dichiarazioni, non penso siano state giuste e ho risposto su twitter. Da Brno la situazione si era calmata, il team ci aveva chiesto di non parlare male l'uno dell'altro. Ma a distanza di tempo ci sono state le sue dichiarazioni e ho pensato fosse giusto rispondere su twitter. Ora non voglio più alimentare la polemica perchè non fa bene nessuno, ma sapete quello che penso, che è ciò che ho scritto".

La riposta di Dovizioso: "In generale non ho problemi a parlare con nessuno, anche perchè questi secondo me non sono problemi. Ognuno ha il suo punto di vista e vede certe cose a suo modo, ma le persone mature parlano, e lo fanno di persona".

Così invece il dirigente Ducati Paolo Ciabatti: "Abbiamo incontrato i due piloti separatamente, ma non ci sono incendi da spegnere. La squadra è più importante dell'ego di ogni singolo. Forse in questo caso si sono presi un po' di punta, ma tra di loro c'è rispetto".

Strette di mano non ce ne sono state: "Non è questo il problema, non è stato bello sentire queste dichiarazioni ma con entrambi abbiamo fatto chiarezza".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 11:25