Lorenzo-Dovizioso, volano altre dichiarazioni pesanti

Clima teso in casa Ducati all'inizio del weekend a Brno. In un'intervista a MovistarTv, Jorge Lorenzo ha replicato duramente alle esternazioni di Andrea Dovizioso ("Jorge sbaglia il metodo di lavoro, Ducati on l'ha certo ingaggiato per vincere 2 gare").

"Sinceramente sono un po’ stanco di questa situazione. Quando ero in difficoltà e lui vinceva, io ero sotto al podio per applaudirlo. Lui cerca sempre di attaccarmi direttamente, di sottovalutare quello che faccio. Continua a farlo e dice che i miei metodi non sono buoni. Penso che i miei metodi non siano andati male nel corso della mia carriera. Ho vinto tre titoli di MotoGP, 46 vittorie e nel mio secondo anno in Ducati sono regolarmente più veloce di lui. Forse quello che avrebbe dovuto studiare un metodo è lui, che nella sua miglior stagione della carriera in MotoGP è arrivato secondo".

"Gli direi di concentrarsi solo sulla propria strada e di lasciarmi andare per la mia. In questo modo tutto andrà per il meglio, perché quando sono arrabbiato, di solito è peggio per gli altri".

La controreplica del Dovi non si è fatta attendere: "Io destabilizzo lui? Jorge ha le sue idee e il mio punto di vista si basa su particolari. Non la pensiamo allo stesso modo, ma non è un problema. Ognuno ha le proprie convinzioni sulla base di ciò che vede, ma non ha del tutto chiaro in testa ciò che realmente sta accadendo. Però come era iniziata bene la nostra relazione sportiva lo scorso anno, va tutto bene ora. Se lui la pensa in quel modo è solo un problema suo", sono le parole riportate da Motorsport.com.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 10:05