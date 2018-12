Lorenzo: "Ducati? Per due mesi re del mondo"

Jorge Lorenzo in un'intervista ad Autosport ha ripercorso la sua esperienza in Ducati: "La vittoria al Mugello è stata molto speciale per me, perché arrivata dopo un anno e mezzo di tante difficoltà e poca fortuna. Penso che la prima vera vittoria sarebbe potuta arrivare a Misano l'anno scorso e così, come si può vedere dalle immagini, quando è arrivata siamo stati molto felici".

"La gara successiva ci siamo ripetuti a Barcellona, arrivando sul traguardo con molto vantaggio, poi fatto secondo a Brno e poi ho vinto la mia terza gara in Austria dopo una bella lotta con Marc. Per due mesi siamo stati i migliori e io mi sentivo il "Re del Mondo", solo la sfortuna ci ha impedito di ottenere più vittorie e podi. Ma queste cose possono accadere in MotoGP perché è uno sport molto rischioso".

Per Jorge quindi, l'esperienza è stata tutto sommato positiva: "Ho avuto anni perfetti e anni molto difficili, come questo, ma almeno abbiamo dimostrato che ero in grado di guidare davvero questa moto, di poter essere essere molto veloce".

SPORTAL.IT | 26-12-2018 10:20