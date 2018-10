Lorenzo: "E' dura, ecco quando decido"

Jorge Lorenzo prende tempo prima di decidere se prendere parte o no al Gran Premio di Thailandia.

"Se dovessi dare una risposta adesso sarebbe no, non riesco nemmeno a poggiare il piede per terra. Ma non voglio prendere decisioni affrettate, vediamo come mi sento domattina".

Il maiorchino, già infortunato per la caduta di Aragon, ha subito un'altra botta nella caduta durante le libere sul tracciato di Buriram: "Ci proverò, magari c'è una una piccola possibilità che possa salire sulla moto, in caso contrario rientrerò in Giappone dove di sicuro starò meglio rispetto al mio arrivo qui. Poteva andare molto peggio, per fortuna non c'è niente di rotto".

Sulla caduta, ha le idee chiare: "So che non è stata colpa mia, c'è stato un problema tecnico alla moto". Un problema tecnico ammesso dalla stessa Ducati.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 15:25