A nemmeno 20 anni ha già vinto le due più prestigiose corse per gli Under 23 e si appresta a fare il clamoroso balzo tra i professionisti

E se a 19 anni avessi già le stimmate del grandissimo campione del ciclismo? Una previsione forse azzardata, ma Lorenzo Mark Finn, neanche ventenne ligure, ha già conquistato due delle corse più importanti del calendario Under 23. Il grande salto tra i professionisti e vicinissimo. E pensare che non è cresciuto sognando di fare il ciclista. Da bambino Lorenzo giocava a calcio e tennis fino a che, a circa 12 anni, non ha iniziato a sviluppare problemi al ginocchio legati alla crescita. Quando correre è diventato doloroso, pedalare ha assunto tutta un’altra attrattiva.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le curiosità su Lorenzo Mark Finn: ecco chi è il nuovo craque del ciclismo italiano.

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