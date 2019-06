Lorenzo, il bollettino della clinica mobile

Il dottor Michele Zasa della Clinica Mobile ha fatto il punto sulle condizioni di Jorge Lorenzo, ricoverato in ospedale ad Assen dopo la brutta caduta nelle libere: "Lorenzo ha subito un trauma dorso lombare, una forte contusione. È arrivato al centro medico piuttosto dolorante. Ha già svolto dei primi accertamenti che hanno escluso eventi di rilievo ma per sicurezza andrà in ospedale, ad Assen, per ulteriori accertamenti diagnostici, probabilmente farà una tac e anche una risonanza".

"Il colpo è stato molto forte, abbiamo valutato che fosse meglio portarlo in ospedale – ha spiegato il team principal Honda, Alberto Puig –. È assolutamente cosciente, ha preso una forte botta e, considerando anche quello che è successo al Montmelò, dove ha preso un colpo nello stesso posto, abbiamo pensato che sia meglio portarlo all’ospedale di Assen. Ha dei problemi anche alla respirazione, adesso faremo tutti i test e le radiografie. Certamente lui non è contento, sono cose che succedono, l’importante è controllare che sia tutto ok".

SPORTAL.IT | 28-06-2019 13:01