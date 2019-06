Lorenzo in crisi, i rimpianti della Ducati

Il Ceo di Ducati Claudio Domenicali a Marca si è espresso così sulla crisi di Jorge Lorenzo: "Sono molto triste e arrabbiato, perché credo che Jorge sia un ragazzo fantastico. Credo che lo abbiano lasciato troppo solo. La frase sul casco (Non sono un grande pilota, ma un campione ndr)? Penso che non gli faccia bene, perché gli crea molti nemici e non ne ha bisogno".

"E' un bravo ragazzo, però è molto solo e questo mi fa arrabbiare, perché è molto veloce. Solo le tempistiche non hanno funzionato con noi, l’anno passato dal Mugello il poi è stato fortissimo, poteva vincere quasi tutte le gare. Per questo sono molto arrabbiato per lui, sinceramente".

SPORTAL.IT | 06-06-2019 10:30