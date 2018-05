Lorenzo, Jarvis fa un clamorosa ipotesi

Lin Jarvis, managing director della Yamaha, ha lanciato una clamorosa ipotesi per il futuro di Jorge Lorenzo.

“E' in una situazione molto complicata, potrebbe anche decidere di smettere – le parole del dirigente Yamaha a Sky Sport -. La sua è una situazione molto difficile, anche perché lui è sempre stato abituato a essere un factory rider, un pilota ufficiale, ritenuto fondamentale dal team". Insomma la decisione di Lorenzo sembra una questione di opportunità, tempismo e posti disponibili, in veloce esaurimento almeno tra i top team. Vedremo se Jorge continua o no, dovremmo aspettare, ma in effetti può anche essere che smetta. Anche perché probabilmente nella prossima stagione ci saranno 4 o 5 posti in meno in MotoGp”.

Stuzzicato sulla possibilità di un ritorno di Lorenzo in Yamaha con un team satellite Jarvis ha lasciato aperta ogni possibilità: “Vedremo”.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 13:15